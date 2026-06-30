La Justicia de EE.UU. rechaza el pedido de Trump de anular la indemnización de US$5 millones en el caso de abuso sexual a E. Jean Carroll

Derrota para Trump en el Supremo. En efecto, el alto tribunal de Estados Unidos rechazó este lunes admitir a trámite el recurso del presidente de EE.UU. contra el veredicto del jurado que le impuso una indemnización de 5 millones de dólares a favor de E. Jean Carroll en 2023 por abuso sexual y difamación.

Los abogados de Trump habían alegado que las acusaciones que dieron lugar al veredicto de 5 millones de dólares se basaban en resoluciones probatorias “muy sensacionalistas”, incluidas aquellas que permitieron el testimonio de otras dos mujeres que acusaron al presidente de abuso sexual hace décadas. Trump negó las acusaciones de las tres mujeres.

La decisión se produce en un momento en que el tribunal emite sus dictámenes sobre los casos más importantes de este período de sesiones, muchos de ellos clave para la agenda de Trump. Trump ya expresó públicamente su frustración por las derrotas ante el Tribunal Supremo en términos muy personales, incluyendo insultos cuando la mayoría anuló los aranceles globales que él había impuesto al amparo de una ley de poderes de emergencia.

Los abogados de Carroll habían instado a los magistrados a desestimar el caso. Argumentaron que el testimonio de las mujeres eran relevantes porque las acusaciones eran similares, y que las decisiones del juez Lewis Kaplan estaban en consonancia con otras dictadas en todo el país.

Carroll, columnista de consejos desde hace mucho tiempo y antigua presentadora de un programa de entrevistas de televisión, declaró en el juicio celebrado en 2023 que Trump convirtió un encuentro amistoso en la primavera de 1996 en una agresión violenta en el probador de Bergdorf Goodman, una tienda de lujo situada frente a la Torre Trump.

El jurado también consideró a Trump responsable de difamar a Carroll cuando este negó su acusación en 2022.

Un jurado también concedió a Carroll 83,3 millones de dólares adicionales tras un segundo juicio por difamación. Trump también está recurriendo esa sentencia, aunque aún no llegó al Tribunal Supremo.

Trump logró eludir con éxito otras cuantiosas sentencias judiciales, incluida una multa civil por fraude en Nueva York de más de 500 millones de dólares que fue anulada por un tribunal de apelación de Nueva York.

El Supremo también le concedió una amplia inmunidad frente a la persecución penal en 2024, aunque posteriormente rechazó por un estrecho margen su intento de suspender la imposición de la pena en su caso de Nueva York relacionado con el pago de dinero a cambio de silencio a la actriz Stormy Daniels.