Trump, condenado a pagar 5 millones por abuso sexual y difamación a la columnista E. Jean Carroll

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, tendrá que pagar cinco millones de dólares a la columnista E. Jean Carroll, dos millones por el “abuso sexual” producido en 1996 y tres por “difamación”, al haberlo negado en los años posteriores. Así lo dictaminó este martes un jurado del tribunal federal de Manhattan, que, después de escuchar los argumentos de la fiscalía y la defensa, finalmente descartó el delito de violación.

El jurado neoyorquino, que comenzó a deliberar poco antes del mediodía, alcanzó el veredicto en tiempo récord, unas tres horas más tarde. Carroll había acusado a Trump de haberla violado en el probador de unos grandes almacenes en la década de 1990. La escritora mantuvo en silencio la agresión, hasta que en 2019 publicó un libro denunciando al expresidente por violación y, después de que Trump lo negara, lo acusó ante el tribunal de Manhattan de violación y difamación.

Es la primera vez que un expresidente de EEUU es condenado por abuso sexual. Al tratarse de un juicio civil, la única sanción legal a la que se enfrentará Trump es económica. De este modo, el jurado, compuesto por tres mujeres y seis hombres, ha dado, en parte, la razón a Carroll, que describió durante tres días la agresión sexual de Trump, mientras era acusada por los abogados de Trump de “buscar la fama”.

“Estoy aquí porque Donald Trump me violó y, cuando escribí sobre ello, dijo que no había ocurrido. Mintió y destrozó mi reputación y estoy aquí para intentar recuperar mi vida”, declaró al inicio de su testimonio.

Por aquel entonces, Carroll presentaba en televisión el programa Pregúntale a E. Jean, donde daba consejos sentimentales y sexuales. “Hola, tú eres la mujer de los consejos”, le dijo Trump, según relata Carroll. “Hola, tú eres el magnate inmobiliario”, contestó ella. Entonces, el empresario se la habría llevado a diferentes secciones de la tienda, hasta que llegó a la sección de lencería y le pidió que se probase un body. Ahí, la empujó contra la pared, golpeando su cabeza, le metió mano, le bajo las medias y la violó, según la versión que dio el miércoles la columnista.

El abogado de Tump, Joseph Tacopina, intentó desacreditar su testimonio y demostrar que todo era mentira y que la escritora actuaba motivada por el interés propio, la fama y el dinero. Tacopina le preguntó por la “supuesta” violación, a lo que Carroll contestó: “No es 'supuesta', fui violada”. Entre los argumentos del abogado estaba que la demandante declaró no haber chillado durante la violación. “Esta es la cuestión: tenía demasiado pánico como para gritar”, respondió Carroll, “se lo estoy diciendo: me violó, chillara o no”. Sin embargo, el jurado no dio por buena la versión de la defensa.

Trump, cada vez más acorralado por la justicia

El magnate, que sigue liderando las encuestas, tanto para las primarias de su partido como para la presidencia del país norteamericano, está encadenando este año una serie de derrotas en los tribunales, de las que se está aprovechando para incidir en su discurso victimista. El mes pasado, recibió la primera imputación penal a un presidente -en activo o retirado- por haber falsificado registros documentales para esconder el soborno a la actriz Stormy Daniels en plena campaña electoral, en 2016, sobre una relación que habían mantenido diez años antes.

Además de ese juicio penal, por el que se le acusa de hasta 34 cargos criminales, también es muy probable que pronto se tenga que enfrentar a nuevas acusaciones formales por sus intentos de falsificar el resultado de las elecciones presidenciales de 2020 en Georgia. Además, está siendo investigado por el Departamento de Justicia por su papel -por acción u omisión- en el asalto al Capitolio de 2021. Por los hechos ocurridos ese día, ya se ha condenado al entonces líder y tres otros cabecillas de la organización ultra Proud Boys, a quienes Trump pidió cuatro meses antes que “retrocedieran y esperaran”.