Alfaro, DT de Paraguay, tras eliminar a Alemania: “Venimos de los sacrificios de los padres para que sus hijos puedan cumplir sus sueños”

Fue la primera gran sorpresa del Mundial 2026. La selección de Paraguay, contra todo pronóstico y después de una dura fase de clasificación en la que arrancó con una derrota por 4 a 1 frente a la anfitriona Estados Unidos, logró eliminar a la todopoderosa Alemania, campeona del mundo en hasta cuatro ocasiones.

Una victoria que, para su seleccionador, no es solo un resultado deportivo o una tanda de penales en la que la moneda salió cara, sino un reflejo de la identidad del fútbol paraguayo. Gustavo Alfaro, en la rueda de prensa posterior al tercer partido de dieciseisavos de final frente al combinado teutón que terminó 1-1, con goles de Enciso y Haavertz, que igualó el resultado en la segunda mitad, y que se decidió desde los once metros, explicó así lo que le dijo a sus futbolistas tras la hazaña:

“Yo les decía, los que tenemos enfente, con todo respeto lo digo, están formados en academias de primer nivel en Europa. Nosotros venimos de la Tierra Colorada. La camiseta que tenemos son las franjas de la Tierra Colorada, jugando descalzos en esa tierra con los sacrificios de los padres para tratar de llevar a los chicos a que puedan entrenar”, arrancaba en un emotivo discurso.

Alfaro destacó ese esfuerzo de los padres “muchas veces haciéndose cargo de cosas porque no le alcanza la plata para llegar a fin de mes”, con el objetivo de que “los chicos y sus hijos puedan cumplir los sueños”. “¿Quién no quisiera como padre que su hijo pueda cumplir un sueño?”, se preguntaba el seleccionador, que recordó los “sacrificios”, “postergaciones” y “privaciones” de tantos padres que tratan de lograr que sus hijos puedan alcanzar el sueño de ser futbolista profesional en Paraguay “en silencio, mascullando”.

“Nosotros venimos a estos lugares y es el escenario ideal”, declaraba Gustavo Alfaro, quien matizaba que esto no quiere decir que “ganamos porque venimos de la Tierra Colorada y ellos perdieron porque no...” Y añadía: “Ojalá nosotros pudiéramos tener lo que tienen ellos, los avances de primer nivel y todo lo que tienen. ¡Por algo tienen cuatro estrellas!”, para concluir después que no reniega de sus orígenes: “No reniego para nada de mis orígenes, porque en definitiva es lo que nos define como tal, es lo que nos define como selección”.

Paraguay lograba pasar de fase este 29 de junio 40 años después de lograr por primera vez avanzar de fase de grupos en un Mundial, cuando perdió por 3 goles a 0 frente a la Inglaterra que caería derrotada en el famoso partido de la 'mano de Dios' de Diego Armando Maradona. Repetiría después otras dos clasificaciones para octavos de final en 1998 y en 2002 y alcanzaría finalmente su mejor clasificación histórica en un Mundial en Sudáfrica, cuando cayó en cuartos de final en un disputadísimo encuentro frente a la selección española de Vicente del Bosque que acabaría siendo campeona.

Ahora, de vuelta en unos octavos de final por quinta vez en su historia futbolística, tratará de nuevo de alcanzar su más alto nivel. Aunque para ello tendrá que eliminar a la vencedora del Francia-Suecia. Paraguay nunca había vencido a una selección europea en fases finales de un Mundial... hasta ayer.