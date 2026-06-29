Karina Milei convoca a legisladores de LLA para reordenar la agenda del oficialismo en el Congreso

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, convocó a diputados y senadores de La Libertad Avanza para el miércoles a las 9.30 a una reunión en la Casa de Gobierno, para ordenar cómo avanzará la agenda del oficialismo en el Congreso, según pudo conocer la Agencia Noticias Argentinas.

El encuentro tendría por escenario el Salón Héroes de Malvinas de la Casa Rosada y apuntará a reordenar las prioridades en el Congreso, donde los proyectos prioritarios para el Gobierno se vieron frenados debido a la situación del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que renunció a su cargo ayer.

Según se informó, no participaría el presidente Javier Milei, quien viajará a Paraguay para la habitual reunión del Mercosur.

No se trata de la primera reunión de estas características a la que convoca Karina Milei, ya que hizo lo mismo tras el triunfo oficialista de octubre, cuando convocó a los legisladores recién electos y a los que continuaban en el cargo.

En la misma dirección de este encuentro, el Gobierno creó, aseguran fuentes de la Casa Rosada y del Congreso, un nuevo grupo de WhatsApp, en el que están, entre otros, Karina Milei, Ignacio Devitt, Eduardo “Lule” Menem y también la jefa de bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich.

A la reunión del miércoles 1 de julio, según trascendió, están convocados Diego Santilli, quien asistiría ya como flamante jefe de Gabinete —si es que llega a prestar juramento antes de esa fecha—, el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, “Lule” Menem y el presidente de Diputados, Martín Menem, entre otros.