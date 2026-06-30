Keiko Fujimori ganó la presidencia de Perú por menos de 50.000 votos

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) confirmó este lunes la victoria de Keiko Fujimori en la segunda vuelta presidencial de Perú, luego de completar el escrutinio del 100% de las mesas correspondientes a los comicios celebrados el 7 de junio.

De acuerdo con los resultados definitivos, la candidata de Fuerza Popular obtuvo el 50,135% de los votos válidos, mientras que Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, alcanzó el 49,865%. La diferencia entre ambos fue de 49.641 votos, uno de los márgenes más estrechos registrados en una elección presidencial peruana.

En términos absolutos, Fujimori reunió 9.223.396 votos, frente a los 9.173.755 cosechados por su rival.

La confirmación del escrutinio pone fin a un proceso electoral que mantuvo la incertidumbre durante varias semanas debido a la escasa distancia entre los dos candidatos. Ahora resta la proclamación oficial de los resultados por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), prevista, como máximo, para el 3 de julio, según informó su presidente, Roberto Burneo.

El cuarto intento que terminó en victoria

Con este resultado, Keiko Fujimori, de 50 años, logra acceder por primera vez a la Presidencia tras cuatro postulaciones. Había competido sin éxito en las elecciones de 2011, 2016 y 2021, en todas ellas derrotada en la segunda vuelta.

La dirigente es líder de Fuerza Popular e hija del expresidente Alberto Fujimori, quien gobernó Perú entre 1990 y 2000. Durante los últimos años, su figura se mantuvo como una de las más influyentes y, al mismo tiempo, más polarizantes de la política peruana, en un escenario marcado por la fragmentación partidaria y la inestabilidad institucional.