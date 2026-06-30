La Provincia presentó una reforma para integrar los sistemas de salud público, privado y de obras sociales

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires presentó en la Legislatura bonaerense un proyecto de ley para crear el Sistema Integrado de Salud de la Provincia de Buenos Aires (SIPBA), una iniciativa que apunta a reorganizar el sistema sanitario mediante la articulación entre los sectores público, privado y de la seguridad social.

El proyecto fue presentado por el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, quien sostuvo que la propuesta busca establecer un marco normativo para coordinar un sistema que actualmente funciona de manera fragmentada. Entre sus objetivos, plantea mejorar la planificación sanitaria, optimizar el uso de los recursos disponibles y fortalecer el rol del Estado provincial en la conducción del sistema.

La presentación se produce en medio de un escenario de tensión entre la administración bonaerense y el Gobierno nacional por el financiamiento del sistema de salud. Desde la Provincia atribuyen la necesidad de la reforma al impacto del desfinanciamiento del sector, la reducción de prestaciones y los cambios implementados en el sistema sanitario nacional.

Cómo funcionará el nuevo sistema

El proyecto establece la creación de una Red Bonaerense de Atención y Cuidados en Salud, organizada en tres niveles de complejidad para coordinar la atención según las necesidades de la población y garantizar una cartera integral de prestaciones.

Además, prevé la conformación del Consejo de Salud de la Provincia (COSAPO), consejos regionales y mesas permanentes de trabajo con financiadores, sindicatos, universidades y colegios profesionales para coordinar políticas sanitarias.

La iniciativa también crea un Registro Provincial de Financiadores de Salud, orientado a mejorar la articulación entre los distintos actores del sistema, y formaliza el Instituto Universitario Provincial de Salud “Floreal Ferrara”, con sede en La Plata, destinado a fortalecer la formación de los equipos de salud y promover la investigación.

El rol del Ministerio y la formación del personal

El texto enviado por el Poder Ejecutivo amplía las funciones del Ministerio de Salud bonaerense, que pasará a ejercer un rol rector con facultades para planificar, habilitar, fiscalizar y evaluar el funcionamiento del sistema sanitario provincial.

Asimismo, incorpora la obligación de desarrollar políticas de capacitación permanente y de mejora de las condiciones laborales de los trabajadores de la salud.

Durante la presentación del proyecto, Kreplak sostuvo que la iniciativa busca “construir un sistema de salud con reglas claras, que mejore el acceso, la calidad de la atención y garantice plenamente el derecho a la salud”.

Si es aprobado por la Legislatura, el SIPBA se convertirá en el nuevo marco institucional para coordinar la planificación y el funcionamiento de los distintos subsistemas de salud que operan en la provincia de Buenos Aires.