Aumentó a 1.943 la cifra de muertos y más de 42.000 siguen reportadas como desaparecidas

La cifra de personas fallecidas por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio ascendió a 1.943, según informó este martes el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. El nuevo balance oficial también reportó 10.571 heridos, 15.866 damnificados y 22.619 personas atendidas en centros de salud.

Los datos representan un incremento respecto del parte difundido el lunes, que contabilizaba 1.719 muertos y 5.034 heridos, mientras continúan las tareas de búsqueda y rescate en las zonas más afectadas.

En paralelo, la plataforma Desaparecidos Terremoto Venezuela, que recopila reportes de familiares y equipos de emergencia, indicó que 42.655 personas permanecen sin contacto, mientras que 15.097 fueron localizadas, sobre un total de 57.752 denuncias registradas desde el inicio de la emergencia.

La búsqueda continúa entre los escombros

En este contexto, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) confirmó que enviará 10.000 bolsas mortuorias a Venezuela como parte de la asistencia humanitaria desplegada tras la catástrofe. La decisión fue acordada con las autoridades venezolanas y busca reforzar la capacidad de respuesta frente a la magnitud del desastre.

El coordinador de la ONU en Venezuela, Gianluca Rampolla Del Tindaro, explicó que el organismo espera que el número final de víctimas sea inferior a esa cantidad, aunque evitó hacer proyecciones por encima de los datos oficiales mientras continúan las tareas de rescate. No obstante, reconoció que el nivel de destrucción hace prever que el balance podría seguir aumentando.

Rampolla precisó además que unas 2.500 estructuras resultaron afectadas, muchas de ellas con colapso total.

El operativo internacional de asistencia

La ONU también informó que 27 países desplegaron más de 40 equipos internacionales de búsqueda y rescate, integrados por más de 2.000 rescatistas y alrededor de 160 perros especializados, que trabajan en las zonas devastadas por los sismos. Durante las últimas horas, esos equipos lograron rescatar con vida a numerosas personas que permanecían atrapadas bajo los escombros.

El organismo internacional estimó, además, que alrededor de 50.000 personas continúan desaparecidas, aunque aclaró que esa cifra corresponde a una proyección operativa y no al balance oficial venezolano. Mientras disminuyen las posibilidades de encontrar sobrevivientes con el paso de las horas, las tareas de búsqueda continúan de manera ininterrumpida con apoyo de decenas de países y organizaciones internacionales.