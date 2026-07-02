Cuánto hay que ganar realmente para dejar de alquilar: la tecnología que transparenta el crédito UVA

Después de años en los que el crédito hipotecario fue prácticamente una rareza, el regreso de las líneas UVA y de nuevas ofertas bancarias volvió a encender una ilusión postergada para buena parte de la clase media argentina: dejar de alquilar y comprar. Las consultas en inmobiliarias crecieron, los bancos relanzaron productos y la palabra “hipotecario” volvió a las sobremesas.

Pero entre la ilusión y la firma del boleto hay un camino lleno de zonas grises. La mayoría de las familias que se acercan por primera vez a un crédito descubre que la pregunta “¿cuánto necesito?” no tiene una respuesta simple. No alcanza con mirar el precio de la propiedad: hay que sumar el ahorro propio que exige el banco, los gastos de escrituración, la comisión inmobiliaria, los sellos y la gestoría. Y, una vez adentro, aparece la otra gran incógnita: cómo va a evolucionar la cuota UVA cuando la inflación se mueva y si las paritarias van a acompañar.

Esa opacidad -más que la tasa en sí- es lo que frena a muchos compradores. La información existe, pero está dispersa, escrita en lenguaje técnico y, muchas veces, sesgada por quien la ofrece.

Para hacer frente a esa situación se puede contar ahora con HolaCasaClara, un simulador y comparador de créditos hipotecarios pensado para el mercado argentino. La propuesta es directa: que cualquier persona pueda entender, gratis y en segundos, cuánta plata real necesita, de cuánto le quedaría la cuota y qué banco le conviene, sin tener que ser economista ni pasar por la vidriera comercial de una entidad.

A diferencia de la simulación que ofrece cada banco sobre su propio producto, la plataforma se presenta como neutral: no otorga créditos ni trabaja para ninguna entidad, y compara las condiciones de 16 bancos a partir de datos del Banco Central (BCRA). Esa independencia es, según sus creadores, el corazón del proyecto.

El proyecto nació de una experiencia propia. “Hace unos años, para llegar al sueño de la casa propia, me tomé el trabajo de ir banco por banco a juntar las condiciones y compararlas a mano. Ahí entendí lo difícil que es para cualquiera”, recuerda Pablo Loschi, cofundador de la herramienta. “Por eso quise crear una herramienta para ayudar a la gente: información actualizada y transparente para la decisión financiera más importante de su vida. En HolaCasaClara, en 30 segundos ves de cuánto es la cuota, hoy y cuando suba la inflación”.

“La idea es que las familias puedan entender cuánto necesitan, cuánto pueden pagar y qué banco les conviene. La decisión más importante de una vida merece información clara y objetiva”, agrega Tomás Cabuli, cofundador.

Qué calcula y por qué importa

El valor de servicio está en los detalles que suelen quedar afuera de la cuenta optimista. La plataforma estima el ahorro inicial total -no solo el anticipo, sino los gastos de escrituración, sellos y comisión que pueden representar una porción nada menor del costo de entrada- y lo expresa en pesos y en dólares, la moneda en la que todavía se piensan los inmuebles.

También ordena a los bancos por costo financiero total (CFT) y no por la tasa nominal de publicidad, una distinción clave: el CFT incluye seguros, comisiones e impuestos, y es el número honesto para comparar. Y simula la relación cuota-ingreso, el indicador que define si un crédito es sano o si va a ahogar la economía familiar, con un semáforo que advierte cuando la cuota se acerca a un tercio del sueldo.

Por último, ayuda a dimensionar el riesgo de largo plazo del esquema UVA: qué pasa con la cuota si la inflación se acelera y cómo funcionan mecanismos como la cláusula gatillo, que extiende el plazo para aliviar el peso mensual.