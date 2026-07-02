Venezuela declara duelo nacional tras casi 2.300 muertos y 11.000 heridos por los sismos

Venezuela oficializó este miércoles un duelo nacional de una semana, tras los sismos del pasado 24 de junio, que provocaron hasta el momento unas 2.300 muertes, y mantienen desaparecidas a unas 40 mil personas.

Al respecto, las autoridades de ese país señalaron que el objetivo es “proteger” a las familias que sobrevivieron al terremoto, así como a las personas que se encuentran en campamentos transitorios, por la destrucción de sus viviendas.

“En homenaje a la memoria de las víctimas, he decidido decretar Duelo Nacional por siete días a partir de las 6 p.m. de hoy”, consignó la presidenta Delcy Rodríguez en su cuenta de X.

“En estos momentos de profunda tristeza, abrazamos a quienes sufren esta tragedia y reafirmamos nuestro compromiso de acompañarlos y protegerlos”, agregó.

A una semana de los sismos, se advirtió de la posible aparición de enfermedades, por el “colapso” del sistema sanitario, en razón de la cantidad enorme de heridos.

Por otra parte, se perdían las esperanzas de encontrar personas con vida debajo de los escombros, ante el correr de los días sin poder remover cimientos derrumbados.

Las últimas cifras indican que fallecieron 2.295 personas, 11.267 resultaron heridas, y hubo 12.841 damnificados, en tanto que 6.461 fueron rescatadas, informó el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez.

Además, 26.403 personas recibieron atención médica, psicológica o de vivienda, a lo que se suman 81.589 familias atendidas, mientras que casi 9 millones de alimentos fueron distribuidos y se entregaron 27.714 bolsas de comida.

CC con información de agencia NA