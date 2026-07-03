eldiario.es
Sumate
Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.
Conflicto judicial

Florencia Peña reclama $750 millones por el despido de Luzu

  • Barby Franco, esposa del abogado Fernando Burlando, informó el monto de la cifra que la actriz reclama tras la fuerte polémica de la fake news sobre el padre de Messi.

Florencia Peña era la conductora de un programa en Luzu TV y anunció la noticia falsa de la muerte del padre de Messi
Florencia Peña era la conductora de un programa en Luzu TV y anunció la noticia falsa de la muerte del padre de Messi

elDiarioAR

0

Finalmente la actriz y conductora Florencia Peña demandará a la empresa Luzu TV, de Nicolás Occhiato, por la suma de $750 millones, tras el despido de ese streaming, por el que alega haber sufrido “daños y perjuicios” por la situación vivida.

La noticia la confirmó Barby Franco, esposa del abogado Fernando Burlando, encargado de representar a Peña en el juicio, en el canal América TV.

“Flor Peña lleva a juicio a la productora Luzu por $750 millones por daños y perjuicios”, contó en la mediática en el programa Pasó en América.

El disparador del conflicto ocurrió dos semanas atrás, cuando Peña, a instancias de la producción, dio por fallecido a Jorge, el padre de Lionel Messi, algo que no resultó cierto, desde el streaming de Luzu.

Casi de inmediato, Occhiato, creador del streaming, se comunicó con la actriz y según el testimonio de los presentes en el estudio, la despidió.

Luego, el dueño de la compañía había deslizado que fue ella quien decidió dar un paso al costado de El Show del Verano, pero la actriz acusa haber sido despedida.

“El monto tiene que ver con lo que cobraba, con los beneficios que tenía y todavía no entramos a evaluar el daño que se le provocó porque ella está muy golpeada. Ella no está bien, está atravesada por el dolor”, expresó Franco.

CC con información de NA

Etiquetas
Logo elDiarioAR

Necesitamos tu aporte económico para seguir haciendo periodismo de acceso libre

SUMATE ACÁ
stats