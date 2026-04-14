Una operación inmobiliaria en La Paz pone el foco sobre el patrimonio de Joaquín Benegas Lynch

El senador nacional Joaquín Benegas Lynch (LLA–Entre Ríos) adquirió meses atrás una vivienda en la ciudad de La Paz cuyo valor de mercado rondaría los 500 mil dólares, lo que abrió interrogantes sobre su patrimonio y el origen de los fondos, según publicó el medio entrerriano Análisis.

Se trata de una propiedad de estilo colonial ubicada sobre calle Dorrego al 900, en una de las zonas residenciales más cotizadas de la ciudad, con un terreno amplio que se extiende hacia la barranca del río Paraná. El inmueble pertenecía a Álvaro García, integrante de una familia terrateniente local, y llevaba años en venta de manera particular.

De acuerdo con la reconstrucción del portal, si bien trascendió que la operación se habría concretado en enero, no se pudo precisar ni la fecha exacta ni el monto final. Operadores inmobiliarios de la zona estiman que el precio podría haber sido menor al originalmente solicitado debido al tiempo que la propiedad permaneció en el mercado.

Siempre según Análisis, en los últimos meses el legislador y su esposa, Eloísa Perea Muñoz, avanzaron con obras de remodelación que incluían la presencia diaria de cuadrillas de trabajadores y materiales de alta calidad. El objetivo habría sido modernizar la vivienda sin perder su estilo original, con la posibilidad de incorporar desarrollos que potenciaran la vista al río.

Uno de los puntos que genera dudas es que la propiedad no figura en la declaración jurada presentada por el senador en febrero ante la Oficina Anticorrupción. Fuentes del sector inmobiliario señalaron que esto podría explicarse por una eventual falta de escrituración al momento de la presentación, aunque tampoco hay precisiones sobre el origen de los fondos utilizados para la compra. El medio intentó contactar a Benegas Lynch, pero no obtuvo respuesta.

En febrero declaró poseer dos inmuebles: una casa de 350 metros cuadrados en La Paz, adquirida en septiembre de 2023, y un departamento de 50 metros cuadrados en la ciudad de Buenos Aires, incorporado en julio de ese mismo año.

Si bien no se detalla la ubicación de la propiedad en La Paz, en la ciudad señalan que se trataría de una casa situada en la intersección de Saavedra y Echagüe, donde el legislador tiene fijado su domicilio, aunque otras fuentes indican que esa vivienda sería alquilada a una familia de apellido Loza.

En cuanto a sus activos, declaró depósitos por 34 millones de pesos, 237 mil dólares en efectivo y participaciones accionarias en Finca Luracatao SA por 27 millones de pesos y en Glocal Terra SRL por 210 millones.

También informó deudas por 340 millones de pesos con Glocal Terra y por 4 millones con el Banco Galicia. Su patrimonio se completa con una lancha y una camioneta Toyota modelo 2022, aunque en La Paz se lo suele ver circulando en una Ford Maverick.

La existencia de la nueva propiedad tomó estado público luego de que el periodista local Luis Garita difundiera información e imágenes sobre el lugar. Según distintas fuentes citadas por Análisis, ese mismo día el senador se presentó en la vivienda y ordenó la suspensión inmediata de las obras, tras lo cual el inmueble fue cerrado y se retiraron los materiales de la vista.