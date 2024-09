Pipeta, collar o pastillas antiparasitarias: cuál es mejor para perros y gatos según los veterinarios

Enfermedades infecciosas transmitidas por pulgas y garrapatas, Babesia, Ehrlichia, Leishmaniasis… Estas son solo algunas de las consecuencias que pueden sufrir nuestras mascotas si no las desparasitamos adecuadamente.

No solo eso, sino que hay que tener en cuenta que los métodos antiparasitarios no sirven solamente para prevenir y eliminar parásitos en nuestros perros y gatos, también para prevenirlos en el hogar, ya que —aunque no es muy frecuente—, existen algunos parásitos que podemos compartir animales y humanos.

Collares, pipetas y pastillas son las opciones antiparasitarias más comunes. Dentro de ellas, cientos de marcas y vertientes nos hacen complicado elegir la más adecuada en cada caso. Aunque para hacerlo lo ideal es siempre consultar a nuestro veterinario, es imprescindible conocer las ventajas y desventajas de cada una de ellas para brindarles a los animales el mejor cuidado posible.

Collares

Los efectos de la mayoría de collares antiparasitarios suelen durar entre cinco y ocho meses, convirtiéndose así en una de las opciones más cómodas para los dueños de mascotas debido a dos factores: requieren aplicaciones poco frecuentes y su colocación es muy sencilla.

Además, como explica Pablo Martínez Casares, veterinario especialista en pequeños animales en la Clínica Triunfo Jardín (Granada), “este sistema tiene protección continua, ya que proporcionan una liberación constante de ingredientes activos, lo que puede ser efectivo contra pulgas y garrapatas”. Sin embargo, existen algunas desventajas a tener en cuenta, como “la posible irritación de la piel en algunos animales sensibles a los materiales o ingredientes”.

“No todos los collares son igual de efectivos y algunos pueden no funcionar bien en ciertas condiciones”, indica Martínez a elDiario.es, “tampoco todos son ajustables, lo que puede ser un problema para mascotas de diferentes tamaños”.

Por su parte, Inmaculada Pérez, veterinaria en la Clínica Plaza de España (Cádiz), recalca que “no son una buena opción para cachorros nerviosos: pueden perderlo o incluso morderlo y llegar a intoxicarse, pues están impregnados de insecticidas que, aunque tengan una liberación lenta pueden intoxicarlo”.

Respecto a los gatos, como sabemos, no llevan bien los cambios y son propensos a estresarse. Por ello Martínez recalca que “los collares pueden llegar a suponer un factor de estrés para los felinos; sin embargo, en el caso de los perros, como suelen llevar collar para salir de paseo, no es un factor que suela estresarles”.

Pipetas

“La mayoría de pipetas antiparasitarias se caracterizan por actuar rápidamente eliminando parásitos en poco tiempo y por tener una fácil aplicación sobre la piel”, explica Martínez.

Existe una gran variedad de formulaciones disponibles, tantas que incluso podemos encontrarlas en los supermercados. Sin embargo, en palabras de la veterinaria Pérez, “las pipetas disponibles en supermercados suelen ser productos repelentes y como tal, esa es su función. Sí he visto en algunas grandes superficies pipetas de prescripción veterinaria que son las que recomiendo”.

Martínez hace hincapié en que “lo más recomendable es comprarlas en centros veterinarios, ya que se han podido ver algunos casos de intoxicación por las de supermercado”. Si optamos por aplicarlas nosotros mismos simplemente debemos seguir las indicaciones del prospecto: “Normalmente se aplican en la parte de la cruz del animal, comprendida entre el cuello y el dorso, se le abre el pelito y se deja que caiga el líquido”, explica el veterinario.

Pérez recalca la importancia de “mantener las pipetas alejadas de niños, también cuando el perro o gato la tenga aplicada. Por eso, si hay niños pequeños en casa es más recomendable usar pastillas para evitar posibles intoxicaciones”.

Existen pipetas mensuales o trimestrales, por lo que la aplicación va a ser más frecuente que con los collares. Además, “algunos parásitos pueden desarrollar resistencia a ciertos ingredientes activos con el tiempo y si el animal se lame la zona donde se aplicó la pipeta puede ingerir el producto, lo que puede ser peligroso, de ahí la importancia de aplicarla correctamente”, explica Martínez.

Pastillas

Ambos veterinarios coinciden en que las pastillas antiparasitarias son un método muy efectivo para eliminar parásitos a nivel interno y externo. Según Martínez, “muchas de estas pastillas también ayudan a prevenir infestaciones futuras, lo que es crucial para la salud de tu mascota”.

Sin embargo, este es quizá uno de los métodos más complicados de aplicar por parte de los dueños. Por ejemplo, a ciertos gatos y perros puede ser muy complicado darles la medicación, “por lo que en estos casos siempre recomendamos administrar una pipeta de cara a una correcta prevención”, explica Pérez.

La pastilla antiparasitaria es quizá la opción que más requiere la supervisión de un profesional, ya que “es muy importante administrar la dosis correcta según el peso y la edad del animal”, dice Martínez. “Algunas mascotas pueden experimentar efectos secundarios como vómitos, diarrea o reacciones alérgicas o, incluso con el tiempo, que algunos parásitos desarrollen resistencia a ciertos medicamentos, lo que puede hacer que sean menos efectivos”.

Pérez se reafirma en la importancia de tener en cuenta los parásitos más frecuentes en cada zona, así como el estilo de vida del animal: “En el sur, por ejemplo, es muy frecuente que los perros se bañen en piscinas o en el mar, por lo que, en este caso, el uso de pipetas y de collares quizás no sea la opción más adecuada, sobre todo porque con el lavado continuo disminuyen la efectividad, en la mayoría de los casos”.

¿Es recomendable usar varios métodos a la vez?

La veterinaria es clara al respecto: “Para prevenir el mismo parásito no tiene mucho sentido usar dos productos, es más, en ocasiones vemos intoxicaciones asociadas a ello. Aunque sí se pueden combinar productos que cubran aspectos diferentes: por ejemplo, podemos usar una pipeta contra pulgas y garrapatas y combinarlo con una pastilla que cubra gusanos planos, gusanos redondos y filaria”.