Trump amenazó a Putin con “aranceles secundarios del 100%” si no pacta con Ucrania en 50 días y anunció el envío de armas pagadas por Europa

Donald Trump eleva la presión sobre Vladímir Putin. El presidente de Estados Unidos amenazó este lunes a Vladímir Putin con “aranceles secundarios del 100%” si no llega a un acuerdo con Ucrania en 50 días. Al mismo tiempo, anunció un acuerdo con la OTAN para enviar armas a Ucrania compradas por Europa. “Son países ricos”, dijo Trump, en referencia a Europa: “Fabricamos el mejor equipo, los mejores misiles, lo mejor en todo. Los países europeos lo saben, y hoy hemos llegado a un acuerdo, por el que les enviaremos armas y ellos las pagan. Nosotros las fabricaremos y ellos las pagarán”.

Entre las armas, se encuentran los misiles antiaéreos Patriot: “Tendremos algunos muy pronto, en unos días. De hecho, un par de países que tienen Patriot van a intercambiar y reemplazarán los Patriot con los que ya tienen”. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, añadió: “Boris Pistorius, el ministro de defensa alemán, visitará a Pete Hegseth, el secretario de Defensa. y hablarán de esto, y creo que Noruega está involucrada con los Patriot. Pero todo este acuerdo también se refiere a misiles y municiones, en un sentido más amplio”.

En este sentido, el presidente de EEUU añadió: “Tienen mucho dinero, son países ricos y quieren hacerlo. Vamos a enviar lo mejor a la OTAN, y en algunos casos, como Alemania, enviarán los misiles de forma rápida y serán reemplazados: la OTAN se encargará de ello y va a trabajar estrechamente con Matt Whitaker, es un gran embajador ante la Alianza. Matt va a coordinar todo. En resumen, fabricaremos armas de primera línea y las enviaremos a la OTAN. La OTAN puede optar por enviar algunas por otros países donde podamos acelerar el proceso, y básicamente haremos un reemplazo”.

“Estuve en contacto con muchos países”, terció Mark Rutte, “y puedo decirles que, en este momento, Alemania, en gran medida, pero también Finlandia, Dinamarca, Suecia, Noruega, el Reino Unido, los Países Bajos y Canadá, quieren participar. Y esta es solo la primera oleada. Habrá más. Así que trabajaremos con los sistemas de la OTAN para asegurarnos de saber qué necesitan los ucranianos y así poder preparar los paquetes. Por supuesto, lo discutimos en el Pentágono, de modo que EEUU mantendrá las reservas necesarias para defender a este país”.

Según Trump, “hay un país con 17 Patriot listos para ser enviados. No los van a necesitar. Así que vamos a llegar a un acuerdo para que los 17, o una gran parte de los 17, se vayan, y eso se puede hacer muy rápidamente”.

Aranceles

En cuanto a los aranceles secundarios, es un gravamen que afectaría a terceros países o entidades que comercian con una nación sancionada, en este caso Rusia, como China o India, por ejemplo. “Si no tenemos un acuerdo en 50 días”, dijo Trump, “habrá aranceles secundarios del 100%, ya saben lo que significa”.

El presidente de EEUU añadió: “No es mi guerra y queremos que termine. Y estoy decepcionado con el presidente Putin, porque pensé que habríamos alcanzado un acuerdo hace dos meses, pero no parece que lo hayamos conseguido. Así que, en función de eso, vamos a implementar aranceles secundarios. Si no tenemos un acuerdo en 50 días, es muy simple: estarán al 100%. Espero que no tengamos que hacerlo”.

“Mis conversaciones con Putin siempre son muy agradables”, explicó Trump: “Y después, por la noche, los misiles explotan, vuelvo a casa y se lo cuento a la primera dama: 'Hoy hablé con Vladímir. Tuvimos una conversación maravillosa'. Y ella me contesta: 'Ah, ¿de verdad?, otra ciudad acaba de ser atacada'. Él es... no quiero decir que sea un asesino, pero es un tipo duro. Engañó a mucha gente. Engañó a Bush, Clinton, a Obama, Biden... Pero las palabras no hablan, tiene que haber resultados, y espero que cumpla. Espero que lo haga, conoce el acuerdo, sabe lo que es un acuerdo justo y que existe un acuerdo justo. No puede haber ganadores aquí. Ucrania era su prioridad, pero no va a suceder. Y él lo entendió”.