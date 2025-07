El INDEC da a conocer hoy la inflación de junio, que vendría con un aumento con respecto a mayo

Tras el 1,5% registrado en mayo, la inflación de junio, que dará as conocer este lunes el INDEC, se ubicaría en torno al 2% de acuerdo a las proyecciones de especialistas y en sintonía con la medición que hizo días atrás Ciudad de Buenos Aires, que ubicó su IPC en 2,1%.

El economista Daniel Marx afirmó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio, que se conocerá mañana, se situará en torno al 2%, y sostuvo que “eso es un progreso”.

“La inflación se espera alrededor del 2%. Es un progreso respecto a los valores de unos meses atrás”, indicó en las últimas horas el exsecretario de Finanzas del Gobierno de Fernando de la Rúa, en declaraciones a Radio Rivadavia.

Sin embargo, el economista aseguró que “falta para llegar a tener estabilidad y estándares internacionales” y mencionó el ejemplo de países internacionales, los cuales hablan de 2% anual y no mensual.

A su vez, advirtió que el IPC de julio puede dar con alzas, ya que es un mes en donde los servicios turísticos “tienen mayor incidencia”, y agregó que los combustibles “van a tener un gran impacto” como consecuencia de la guerra de Medio Oriente y las distintas subas que recibió el petróleo.

Por último, hizo hincapié en la frase del presidente Javier Milei, en donde afirma que la inflación “va a desaparecer” para el 2026.

Marx indicó que “hay una desaceleración” de la inflación y señaló que ve como “posible” que el año que viene continúe así.

Pese a eso, insinuó que de ahí a inflación 0% “es un paso muy importante”: “Sin embargo, haberla bajado de 200% al 2% es un gran paso”, concluyó.

La inflación en CABA se aceleró a 2,1%

La inflación de la Ciudad de Buenos Aires en junio fue de 2,1% y se aceleró respecto a mayo cuando había sido de 1,6%, según datos del Instituto de Estadística de la Ciudad. De esta forma, el costo de vida en el primer semestre aumentó 15,3%. En comparación con junio de 204 la suba de precios fue de 44,5%.

El alza estuvo impulsada por servicios financieros (3,5%), vivienda (3,1%) y transporte (3,1%). Los alimentos subieron en el mes 1,6%.

El incremento había sido anticipado por las consultoras privadas y es un mal antecedente para la inflación a nivel nacional que se conocerá el próximo lunes 14.

Si bien los servicios financieros fueron los de mayor aumento, por la incidencia en los presupuestos el impacto mayor fue el aumento de 3,1% en los gastos en el mantenimiento de la vivienda. Este salto fue producto de las actualizaciones en servicios públicos y alquileres.

El 3,1% de alza en transporte surge por los ajustes en los valores del boleto de colectivo urbano. Le siguieron en importancia, las alzas en los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar y de los pasajes aéreos.

Los gastos en salud se elevaron 2,6%, por las actualizaciones en las cuotas de la medicina prepaga.

En lo que refiere a la educación, el aumento en la Ciudad de Buenos Aires fue de 2,6%, a partir de los incrementos que se autorizaron en las mensualidades de los colegios privados.

Según la Dirección de Estadística de la Ciudad de Buenos Aires, los alimentos en el distrito aumentaron 1,6%. Este incremento se dio a partir de subas de 1,8% carnes, 2,4% en panificados, y 1,1% en lácteos. En sentido contrario, las caídas en verduras, tubérculos y legumbres (-1,4%), contribuyeron a quitar presión sobre esta división.

Las bebidas alcohólicas y el tabaco registraron un alza de 2,9%, igual al incremento que se produjo en recreación en cultura.

A diferencia de meses anteriores, la indumentaria se mantuvo prácticamente estable con un leve alza de 0,3%.

En la división por bienes y servicios, los incrementos fue de 1,4% y 2,6% respectivamente.

En otras de las divisiones, los precios estacionales subieron 1,2% y los regulados 2,4%.

Qué pasó en mayo

La inflación subió 1,5% en mayo último mientras que la interanual fue del 43,5%. Así, el mes pasado se alcanzó el índice de precios más bajo en los últimos cinco años. Además, en los primeros cinco meses de este 2025, los precios subieron 13,3%.

La división de mayor aumento en el mes fue comunicación (4,1%), por subas en servicios de telefonía e Internet. Le siguió restaurantes y hoteles (3%), por las alzas en comidas fuera del hogar. Los dos ítems que registraron las menores variaciones en mayo fueron alimentos y bebidas no alcohólicas (0,5%) y transporte (0,4%).

El rubro con mayor incidencia en las regiones del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Pampeana y Cuyo fue restaurantes y hoteles (3%). En cambio, en el noreste y el noroeste la mayor incidencia se registró en alimentos y bebidas no alcohólicas (0,5%), mientras que en la Patagonia fue vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,4%). Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en mayo fueron alimentos y bebidas no alcohólicas (0,5%) y transporte (0,4%).

La variación interanual del 43,5% confirma 13 meses consecutivos de desaceleración en la comparación contra igual mes del año anterior. Esta variación interanual fue la menor desde marzo de 2021.

La variación de la Canasta Básica Alimentaria y la Canasta Básica Total, a partir de las cuales se mide la indigencia y la pobreza, fue de una baja del 0,4% y una suba del 0,1% mensual, respectivamente. En ambos casos, se trató de las variaciones más bajas desde que comienzan las series actuales en 2016.

No obstante, el colectivo Inquilinos Agrupados advirtió que “los alquileres suben muy por encima de la inflación”. “Tener un lugar donde vivir se ha vuelto imposible para los que alquilamos. Estos son número dramáticos: inflación mayo, 1,5%; alquiler de la vivienda mayo: AMBA, 7,2%; región Pampeana, 4,5%; NEA, 6,2%; NOA, 6,2%; Cuyo, 4,4% y Patagonia, 6%”, alertó Inquilinos Agrupados. Es uno de los sectores desregulados por el gobierno de Javier Milei.

En el 1,5% de mayo influyó una variación de merma del 2,7% en categorías estacionales como frutas, verduras, ropa exterior y consumos de turismo. Por encima del nivel general también se ubicaron el rubro bienes y servicios varios (2,6%), que incluyen cuestiones como cuidado personal, como peluquería; vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,4%); educación (1,9%) y recreación y cultura (1,7%). Por debajo del 1,5% quedaron equipamiento y mantenimiento del hogar (1,4%), prendas de vestir y calzado (0,9%) y bebidas alcohólicas y tabaco (0,6%), además de alimentos y bebidas no alcohólicas (0,5%) y transporte (0,4%).

Como se jacta el Gobierno, tres anclas actuaron contra la inflación. La fiscal, es decir, la motosierra sobre el gasto público. La monetaria, es decir, el cierre de la canilla de la emisión para financiar el déficit del Estado y el del Banco Central. Y la cambiaria, o sea, mantener el dólar bajo, lo que es cada vez más cuestionado por economistas y que representa el punto débil del programa de Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo. El ítem que puede hacer saltar por los aires el plan de desinflación. La pregunta es si el asunto explotará y si lo hace sólo después de las elecciones legislativas de octubre próximo, una vez que el Presidente revalide en las urnas su popularidad gracias a la baja del índice de precios al consumidor (IPC).

Frutas y hortalizas más baratas

En un contexto económico donde la inflación golpea fuertemente el bolsillo de los argentinos, el horticultor Mariano Winograd aseguró que “en este último año, en donde la inflación probablemente haya sido del 40%, las frutas y hortalizas bajaron en un 40%”, contradiciendo el relato de que estos productos son responsables de la escalada inflacionaria.

Según Winograd, en diálogo con Rivadavia AM 630, los precios de frutas, verduras y hortalizas se determinan diariamente por la dinámica de la oferta y la demanda, un sistema sensible a múltiples factores: “La oferta está caracterizada por la capacidad que tienen los productores, el entusiasmo, el conocimiento de ofrecer productos al mercado, a lo cual se agrega la oferta importada. La demanda está determinada por infinidad de factores: desde que un fin de semana es más lindo que el otro, hasta el poder adquisitivo, las fiestas o el contexto cultural”.

A pesar de la caída en los precios, Winograd aclaró que “no podemos decir que se están consumiendo menos kilos” de frutas y verduras. Lo que sí se ha resentido es el ingreso de toda la cadena productiva: “Si los precios bajaron un 40%, el sector ha reducido en un 40% su ingreso, y eso se manifiesta inmediatamente en el mercado mayorista y muy rápidamente al público”.

Con ejemplos contundentes, Winograd graficó el fenómeno: “Cualquiera sabe que en este momento ir a una verdulería es lo más barato que hay. Con 20.000 pesos se lleva un montón de mercadería. Un caramelo vale prácticamente 1.000 pesos y 1 kg de mercadería vale lo mismo. Un alfajor vale 4.000 y por 4.000 uno se lleva 5 kg de mercadería. El precio es ridículo”.

Consultado sobre los productos de estación más accesibles, enumeró: “No vale nada la papa, no vale nada la zanahoria, no vale nada el zapallo, no vale nada la cebolla, no valen nada los cítricos. Son precios ridículos”.

El especialista enfatizó que, más allá del valor nutricional, estos productos se han transformado en una opción económica viable frente a la pérdida del poder adquisitivo: “Cualquiera que hoy quiera comer sano y barato puede hacerlo. Solo hay que mirar bien la verdulería”.

Finalmente, Winograd dejó una reflexión sobre el momento que atraviesa el sector: “Esto obviamente no le alcanza ni al verdulero, ni al mayorista, ni al productor. Pero hoy, las frutas y verduras son lo más barato que hay. Estamos ante un escenario que pocas veces se vio”.

Con informaciónn de agencias.

IG