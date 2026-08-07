River sacude el mercado con la llegada de Thiago Almada en una transferencia récord para el fútbol argentino

Thiago Almada se convertirá en la incorporación más costosa de la historia de River y del fútbol argentino luego del acuerdo alcanzado este jueves con Atlético de Madrid por una transferencia cercana a los 20 millones de euros, equivalentes a unos 23 millones de dólares, mientras las partes revisan los contratos antes de oficializar la operación.

El campeón del mundo superará ampliamente el récord que Ángel Correa había establecido pocas semanas atrás, cuando el Millonario acordó su llegada desde Tigres de México por alrededor de 15 millones de dólares.

Las compras más caras de River

Con la incorporación de Almada, el ranking histórico del club de Núñez quedará encabezado de la siguiente manera:

Thiago Almada: aproximadamente 23 millones de dólares. Ángel Correa: 15 millones. Lucas Pratto: 14 millones. Kevin Castaño: 13,8 millones. Sebastián Driussi y Rodrigo Villagra: 10 millones cada uno.

Correa había desplazado recientemente a Pratto, protagonista fundamental de la Copa Libertadores 2018, mientras que Castaño quedó en el cuarto escalón apenas un año y medio después de haber llegado mediante una de las mayores inversiones de la institución.

Récord absoluto en el fútbol argentino

Almada también se transformará en la compra más cara realizada por un club argentino, al superar por aproximadamente ocho millones de dólares el registro que compartían Correa y Cristian Medina.

Estudiantes había pagado la cláusula de 15 millones de dólares para incorporar a Medina desde Boca a comienzos de 2025, mientras que River alcanzó el mismo monto por Correa durante el actual mercado.

Detrás aparecen Pratto y Juan Román Riquelme, cuyas transferencias rondaron los 14 millones de dólares, seguidos por Castaño, Esequiel Barco y los diferentes movimientos cercanos a los diez millones realizados durante los últimos mercados.

¿Qué lugar ocupa en Sudamérica?

Con una transferencia cercana a los 20 millones, su llegada a River se ubicaría en el séptimo puesto, detrás de seis operaciones realizadas por clubes brasileños:

Lucas Paquetá a Flamengo: 42 millones de euros. Gerson a Cruzeiro: 27 millones. Vitor Roque a Palmeiras: 25,5 millones. Thiago Almada a Botafogo: 24,15 millones. Danilo a Botafogo: 23 millones. Samuel Lino a Flamengo: 22 millones. Thiago Almada a River: cerca de 20 millones.

El regreso de Paquetá desde el West Ham quebró a comienzos de 2026 el récord sudamericano, mientras que las operaciones por Gerson y Vitor Roque también superaron ampliamente el desembolso que realizará River.

De esta manera, Almada romperá dos marcas indiscutibles: será el fichaje más caro de River y de todo el fútbol argentino, aunque quedará por debajo de las seis mayores contrataciones realizadas en Sudamérica.

River llegó a un acuerdo para vender a Facundo Colidio

River alcanzó un acuerdo de palabra para vender al delantero Facundo Colidio, que se incorporará al Vasco Da Gama brasileño en una operación que podría alcanzar los 10 millones de dólares.

El conjunto de Brasil adquirió el 50% del pase del atacante por 4,5 millones de dólares, mientras que tiene la posibilidad de hacerse con la mitad restante, en caso de que el futbolista cumpla ciertos objetivos, por 5,5 millones.

De todas formas, el club “Millonario” podría sufrir demoras a la hora de cobrar el pago: Vasco Da Gama entró en un proceso judicial que le permite, según la ley de su país, prorrogar hasta 15 años el pago de sus deudas.

En un mercado de pases con mucho movimiento, con gran cantidad de incorporaciones de jerarquía y altos precios, River se desprenderá de uno de sus delanteros titulares al tener apalabrada la venta de Facundo Colidio al fútbol extranjero.

En una negociación que se concretó en las últimas horas, el “Millonario” acordó un monto de 4,5 millones de dólares a cambio del 50% del pase del delantero, mientras que la mitad restante de los derechos podría ser transferida en caso de cumplirse ciertos objetivos deportivos, y a cambio de 5 millones y medio de dólares.

River tendrá, así, una leve pérdida con respecto al pase del jugador, ya que había comprado la totalidad de su ficha al Inter de Milán en cinco millones de euros en 2023, aunque saldría beneficiado económicamente si logra vender el 50% restante.

En caso de concretarse su venta, Facundo Colidio dejará a la institución de la banda roja tras la disputa de 136 partidos, el club en el que más jugó, con 32 goles y 16 asistencias, habiendo levantado el Trofeo de Campeones y la Supercopa Argentina, ambos durante el ciclo del entrenador Martín Demichelis.

En su llegada al fútbol brasileño, que será su primera experiencia en Sudamérica fuera del país, Colidio firmará contrato por tres temporadas y pasará a ser futbolista de un Vasco en crisis: tras 20 fechas del Brasileirao, el club marcha 18° y en zona de descenso, aunque a solo un punto de lograr salir de la misma de forma parcial.

Envuelto en un duro contexto económico, la institución brasileña entró en un proceso judicial que le permite postergar el pago de sus deudas hasta 15 años, siendo Newell’s uno de los clubes argentinos perjudicados: deberá esperar hasta 2039 para cobrar los 3 millones de dólares que adeuda por el pase del volante Juan Sforza.

Con esta realidad en cuenta, desde River se solicitó al club brasileño la presentación de avales bancarios que aseguren el pago, de modo que, en caso de que Vasco no pueda hacerse cargo de la compra, una entidad bancaria transfiera el dinero al conjunto argentino.

Santiago Lencina, al Burgos de España

La dirigencia millonaria también cerró la partida de uno de las figuras surgidas de sus divisiones inferiores. Santiago Lencina dejará Núñez a préstamo a cambio de un cargo económico y con una opción de compra en favor del Burgos Club de España para la temporada 2026/27.

El juvenil mediocampista zurdo, nacido en Chaco en 2005, tendrá de esta manera su primera experiencia en el exterior tras haber debutado en la primera de River en 2024. Con estos dos movimientos simultáneos, el equipo dirigido por Eduardo Coudet rearma su ataque de cara a las competencias de la segunda mitad del año.

Ortega, otro refuerzo para River

Francisco Ortega es nuevo refuerzo de River, que acordó con Olympiacos la compra de su pase por una cifra cercana a los cinco millones de euros para cubrir la ausencia del lesionado Marcos Acuña.

Una vez superados los estudios médicos, el lateral izquierdo de 27 años firmó un contrato por tres temporadas y media, hasta diciembre de 2029, y se puso inmediatamente a disposición del entrenador Eduardo Coudet.

River adquirió el 100% de la ficha de Ortega, luego de varias semanas de negociaciones durante las cuales Olympiacos rechazó el primer ofrecimiento y redujo las pretensiones iniciales, que se encontraban cerca de los siete millones de euros.

La dirigencia aceleró la operación después del desgarro sufrido por Acuña frente a Gimnasia, lesión que dejó al cuerpo técnico sin un especialista experimentado para cubrir el lateral izquierdo.

Matías Viña, quien había llegado desde Flamengo para ser la alternativa natural del campeón del mundo, se encuentra apartado del plantel profesional y continúa entrenándose con el grupo de marginados en el predio de Cantilo.