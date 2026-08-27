Tras la salida de Coudet, Leonardo Ponzio asumirá como técnico interino de River hasta fin de año

Leonardo Ponzio será uno de los integrantes de la conducción técnica interina de River hasta fin de año, luego de la salida de Eduardo Coudet y mientras la dirigencia trabaja en la búsqueda de un entrenador definitivo.

La decisión fue confirmada por el presidente del club, Stéfano Di Carlo, luego de la conferencia de prensa en la que se oficializó la salida del “Chacho”. Ponzio conformará una dupla con Marcelo Escudero, actual entrenador de la Reserva, para afrontar lo que resta del Torneo Clausura.

La designación llega después de una nueva eliminación de River, que este miércoles quedó afuera ante Independiente Santa Fe en el Monumental, tras igualar y perder por penales. El resultado profundizó una crisis deportiva que atraviesa al club desde mediados de 2024.

La salida de Coudet se produjo en un contexto marcado por una sucesión de resultados adversos y eliminaciones que involucraron también a los ciclos de Martín Demichelis y Marcelo Gallardo.

Durante ese período, River sufrió derrotas frente a equipos de categorías inferiores, quedó eliminado de competencias internacionales, perdió dos finales y, además, no logró clasificarse a la Copa Libertadores 2026.

El punto en común de las distintas etapas fue la dificultad para transformar planteles con fuertes inversiones y grandes expectativas en títulos. La eliminación ante Independiente Santa Fe terminó de precipitar la salida de Coudet y obligó a la dirigencia a recurrir a una conducción interina.

Ponzio, de referente del plantel a entrenador interino

Ponzio es una de las figuras más identificadas con River en las últimas décadas. Como futbolista fue capitán y uno de los referentes del equipo durante una etapa especialmente exitosa del club.

Ahora tendrá su primera experiencia al frente del plantel profesional, aunque será acompañado por Escudero, quien ya trabaja con la Reserva.

La dupla tendrá la responsabilidad de conducir al equipo durante el tramo restante del Torneo Clausura, mientras la dirigencia analiza las distintas alternativas para elegir al entrenador que asumirá de manera definitiva.

El objetivo inmediato será intentar cerrar el año y recomponer a un equipo golpeado por una nueva eliminación, en medio de un clima de fuerte presión sobre el plantel y la conducción del club.

Con información de la agencia NA