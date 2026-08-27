La Justicia intimó a Fernando Cerimedo a pagar una deuda con el Banco Galicia y ordenó inhibir sus bienes

La Justicia Comercial intimó a Fernando Cerimedo, detenido en Bolivia acusado de intentar asesinar a su expareja, y a la empresa Numen Publicidad y Sondeos SRL a pagar una deuda reclamada por el Banco Galicia que, según la liquidación presentada en el expediente, ascendía a $138.977.808,22, y dispuso además la inhibición general de bienes de ambos como medida cautelar.

La resolución fue dictada por el Juzgado Comercial N.º 14, Secretaría N.º 27, a cargo del juez Pablo D. Frick, en el marco de un juicio ejecutivo iniciado este año por la entidad bancaria.

El origen del reclamo es un pagaré por $70 millones emitido por Numen Publicidad y Sondeos SRL el 10 de febrero de 2025 y avalado por Cerimedo. De acuerdo con la presentación realizada por el Banco Galicia, el documento fue presentado al cobro el 10 de marzo de ese año y, ante la falta de pago, comenzaron a acumularse intereses y las penalidades previstas en el contrato.

Según la liquidación incorporada a la causa, al 16 de abril de 2026 la deuda había alcanzado los $138.977.808,22. El monto incluye el capital original, intereses compensatorios, intereses punitorios y costas.

Frente al reclamo, el juez ordenó librar un mandamiento de intimación de pago por los $70 millones correspondientes al capital y otros $70 millones calculados provisoriamente para cubrir intereses y gastos derivados del proceso.

La medida, sin embargo, no constituye una sentencia definitiva sobre el monto de la deuda. Se trata de un juicio ejecutivo, un procedimiento destinado a reclamar obligaciones respaldadas por documentos que permiten iniciar directamente la ejecución, como ocurre con un pagaré.

Inhibición de bienes

Además de intimar a los demandados al pago, el magistrado hizo lugar al pedido del Banco Galicia para disponer la inhibición general de bienes de Cerimedo y de Numen Publicidad y Sondeos SRL.

La entidad bancaria había argumentado que no tenía conocimiento de que los demandados contaran con activos suficientes para garantizar el cobro del crédito reclamado.

La resolución también ordenó solicitar información al Registro Único Laboral y a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) con el objetivo de determinar si existen registros laborales vinculados con Cerimedo.

A partir de la resolución, Cerimedo y la empresa demandada deberán presentarse en el expediente y constituir domicilio. Asimismo, podrán plantear, si así lo consideran, las excepciones previstas por la legislación procesal dentro del plazo que establezca el tribunal.

La causa continúa actualmente en etapa de ejecución. En esta instancia, la Justicia busca avanzar en el cobro del crédito reclamado por el Banco Galicia y determinar el alcance definitivo de las obligaciones que surgen del expediente.

Con información de la agencia NA