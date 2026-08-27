La FIFA aprobó el pedido de la AFA y las sanciones a los jugadores podrán cumplirse en amistosos

La FIFA aceptó el pedido de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para flexibilizar la forma en que deberán cumplirse las sanciones impuestas a integrantes de la Selección argentina por los incidentes registrados después de la final del Mundial 2026 ante España.

Las suspensiones alcanzaron a Leandro Paredes, Nahuel Molina, Roberto Ayala y Thiago Almada. Paredes recibió diez fechas de suspensión, Molina siete y Ayala tres, mientras que Almada fue sancionado con un partido. Por el mismo episodio, el español Gavi también recibió una fecha de castigo.

Las penas tienen una particularidad: se aplican exclusivamente a los partidos que los futbolistas disputen con sus respectivas selecciones nacionales, por lo que no afectan su participación en los clubes en los que juegan habitualmente.

En ese contexto, la AFA solicitó que las suspensiones pudieran computarse tanto en partidos oficiales como en amistosos de categoría “A”, es decir, encuentros reconocidos entre selecciones mayores. La Comisión Disciplinaria de la FIFA aprobó el pedido, por lo que las sanciones comenzarán a cumplirse en el primero de esos compromisos que dispute la Argentina.

La AFA, de todos modos, todavía espera conocer los fundamentos de las sanciones para definir los próximos pasos. Una vez recibidos, podrá presentar los recursos correspondientes ante la Comisión de Apelaciones de la FIFA y, eventualmente, recurrir al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) como última instancia.

La multa a la AFA

Además de las suspensiones a los jugadores, la FIFA impuso a la AFA multas que, en conjunto, alcanzan los 321.000 dólares por distintos incumplimientos registrados durante el Mundial.

El expediente contempla infracciones vinculadas con manifestaciones ajenas al deporte, conducta incorrecta del equipo, episodios discriminatorios, cuestiones de seguridad y comportamiento de los espectadores.

Entre las situaciones analizadas también estuvo la exhibición de mensajes de contenido político. El episodio se produjo después de la victoria de Argentina ante Inglaterra en las semifinales, cuando integrantes del plantel mostraron una bandera con la inscripción “Las Malvinas son argentinas”.

Por las infracciones relacionadas con actos discriminatorios, además, la FIFA determinó que la Selección argentina deberá disputar sus próximos dos partidos como local con una reducción del 50% en el aforo permitido.

Sin embargo, una de esas sanciones quedó suspendida durante un período probatorio. La medida implica que, por el momento, Argentina deberá jugar al menos su próximo partido como local con la mitad de la capacidad del estadio habilitada. La segunda reducción de aforo solo se aplicará si se producen nuevas infracciones durante el período de prueba.

La sanción económica también contempla una modalidad similar: 100.000 de los 321.000 dólares de multa quedaron sujetos a un período probatorio.

Además, la FIFA estableció que esos 100.000 dólares deberán ser destinados por la AFA a un programa específico destinado a combatir la discriminación.

Con información de la agencia NA