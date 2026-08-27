Muere Ratko Mladic, el 'carnicero de Bosnia' condenado por el genocidio de Srebrenica

El exlider militar serbobosnio Ratko Mladic falleció este jueves a los 84 años en el centro de detención de La Haya, según informó la secretaria de Estado del Ministerio de Derechos Humanos y Minorías de Serbia, Lidija pavicevic, a la agencia serbobosnia Srna.

Mladic, apodado el carnicero de Bosnia, fue condenado en 2017 a cadena perpetua por el genocidio de Srebrenica —en el que 8.000 personas fueron asesinadas—, el asedio de Sarajevo y por crímenes contra la humanidad cometidos durante la guerra de Bosnia (1992-1995) en el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY).

A pesar de que fue acusado formalmente por el TPIY en julio de 1995 y de la orden de detención internacional, no fue hasta mayo de 2011 que se lo pudo localizar en Lazarevo, un pueblo a unos 100 kilómetros al norte de la capital Belgrado, y unos días después fue transferido a la prisión de Scheveningen, en La Haya.

“Regalamos esta ciudad al pueblo serbio”, declaró Mladic ante la cámara a su entrada en Srebrenica, atribuyéndose la victoria como venganza contra los turcos musulmanes, que en su día controlaron la zona como parte del Imperio Otomano.

Al día siguiente, se filmó a Mladic y a sus fuerzas repartiendo dulces a los niños y prometiéndoles un paso seguro. Mientras tanto, se preparaba la ejecución de miles de hombres y niños.