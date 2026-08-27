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CONDENADO POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD

Muere Ratko Mladic, el 'carnicero de Bosnia' condenado por el genocidio de Srebrenica

El exjefe militar serbobosnio Ratko Mladic durante una audiencia de la Sentencia de Apelación en el Mecanismo Residual Internacional para los Tribunales Penales (IRMCT) en La Haya, Países Bajos, en junio de 2021. EFE/EPA/Jerry Lampen / POOL
El exjefe militar serbobosnio Ratko Mladic durante una audiencia de la Sentencia de Apelación en el Mecanismo Residual Internacional para los Tribunales Penales (IRMCT) en La Haya, Países Bajos, en junio de 2021. EFE/EPA/Jerry Lampen / POOL
27 de agosto de 2026 12:09 h

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El exlider militar serbobosnio Ratko Mladic falleció este jueves a los 84 años en el centro de detención de La Haya, según informó la secretaria de Estado del Ministerio de Derechos Humanos y Minorías de Serbia, Lidija pavicevic, a la agencia serbobosnia Srna.

Mladic, apodado el carnicero de Bosnia, fue condenado en 2017 a cadena perpetua por el genocidio de Srebrenica —en el que 8.000 personas fueron asesinadas—, el asedio de Sarajevo y por crímenes contra la humanidad cometidos durante la guerra de Bosnia (1992-1995) en el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY).

A pesar de que fue acusado formalmente por el TPIY en julio de 1995 y de la orden de detención internacional, no fue hasta mayo de 2011 que se lo pudo localizar en Lazarevo, un pueblo a unos 100 kilómetros al norte de la capital Belgrado, y unos días después fue transferido a la prisión de Scheveningen, en La Haya.

“Regalamos esta ciudad al pueblo serbio”, declaró Mladic ante la cámara a su entrada en Srebrenica, atribuyéndose la victoria como venganza contra los turcos musulmanes, que en su día controlaron la zona como parte del Imperio Otomano.

Al día siguiente, se filmó a Mladic y a sus fuerzas repartiendo dulces a los niños y prometiéndoles un paso seguro. Mientras tanto, se preparaba la ejecución de miles de hombres y niños.

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