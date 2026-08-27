Trump abrió una cuota extra para importar carne vacuna, pero excluyó a la Argentina

El gobierno de Estados Unidos confirmó la apertura de un nuevo cupo de importación temporal de 300.000 toneladas de carne vacuna pero excluyó a la Argentina de la posibilidad de acceder.

La medida, que fue formalizada por un decreto del presidente Donald Trump, busca contener los precios internos de la carne vacuna en Estados Unidos, que vienen alcanzando récords históricos en los últimos meses.

El nuevo cupo arancelario adicional, denominado técnicamente “Otros países o áreas”, podrá ser aprovechado exclusivamente por Brasil, Paraguay, Irlanda, Japón y los Países Bajos, por lo cual los exportadores argentinos no podrán participar.

La exclusión de la Argentina, al igual que las de Uruguay, Australia y Nueva Zelanda, no responde a una sanción comercial, sino a que estos países ya disponen de contingentes específicos y libres de aranceles previamente acordados con los Estados Unidos.

En febrero pasado, la administración de Trump ya había acordado con el gobierno argentino una ampliación de su cupo arancelario particular, elevándolo de 20.000 a 80.000 toneladas anuales sin aranceles, un beneficio que ya venía impulsando un fuerte crecimiento en las ventas de los frigoríficos locales hacia el mercado norteamericano.

La decisión de Washington responde a una delicada situación estructural en su mercado interno. Actualmente, el stock ganadero estadounidense se encuentra en su nivel más bajo en los últimos 75 años. Además, el Departamento de Agricultura (USDA) proyecta una reducción del 4% en la producción nacional de carne vacuna para fines de diciembre, en comparación con el año anterior.

Esta escasez de oferta está impulsada por fuertes sequías e incendios forestales en las zonas productoras y por restricciones estrictas a la importación de ganado desde México, aplicadas con el fin de contener la propagación del gusano barrenador del Nuevo Mundo.

Contemplando que el país se mantiene como el mayor consumidor de carne vacuna del mundo por volumen y el segundo en términos per cápita, la Casa Blanca busca que este ingreso excepcional incremente la oferta un 10% y logre que la mercadería importada se comercialice con un descuento del 25% respecto de los precios habituales de importación.

La cuota temporal entrará en vigencia el 1 de septiembre y se extenderá por un plazo de 90 días, estructurada en tres tramos mensuales de 100.000 toneladas cada uno. El primer tramo irá del 1 al 30 de septiembre, el segundo del 1 al 30 de octubre y el tercero comenzará el 31 de octubre y durará hasta agotar el stock o hasta el 30 de noviembre.

Con información de agencias.