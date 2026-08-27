El Senado aprobó los pliegos de Bertuzzi y Yadarola para la Cámara Federal porteña

El Senado aprobó este jueves los pliegos de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola para integrar la Cámara Federal porteña, un tribunal que tendrá intervención en la revisión de causas de alto impacto político e institucional.

La designación de Bertuzzi fue aprobada por 44 votos contra 23, con el respaldo del oficialismo y sus aliados y el rechazo del bloque justicialista. En el caso de Yadarola, el pliego fue sancionado por unanimidad, con 66 votos, junto con las restantes postulaciones de jueces, defensores y fiscales incluidas en el temario.

Durante la sesión también ingresaron otros 24 pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo, que fueron girados a las comisiones correspondientes para iniciar el trámite parlamentario.

Con las 67 designaciones previstas para esta jornada, durante la gestión de Javier Milei el Senado habrá aprobado 176 pliegos judiciales. Se trata de una cifra que no se registraba desde el gobierno de Mauricio Macri, cuando fueron aprobadas alrededor de 287 designaciones.

Una vez que el Senado dio su aval, el Poder Ejecutivo deberá emitir el decreto correspondiente y publicarlo en el Boletín Oficial para formalizar las designaciones de Bertuzzi y Yadarola en la Sala I de la Cámara Federal porteña.

La integración de esa sala es considerada estratégica debido a que tendrá a su cargo la revisión de resoluciones de los tribunales de Comodoro Py en expedientes vinculados con delitos económicos, corrupción, lavado de dinero y otras investigaciones de relevancia institucional.

Entre las causas que eventualmente podrían llegar a esa instancia se encuentra el denominado caso $Libra, en el que están investigados el presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei y otros imputados.

La Sala I también tendrá intervención en expedientes relacionados con denuncias por presuntos sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad, además de otras investigaciones que involucran a funcionarios y exfuncionarios.

Bertuzzi, el juez que ya integra la Cámara

Pablo Bertuzzi actualmente integra la Cámara Federal porteña y se presentó al concurso convocado por el Consejo de la Magistratura para cubrir de manera definitiva el cargo que ocupa.

En 2018, Bertuzzi y Pablo Bruglia fueron trasladados por el entonces presidente Mauricio Macri a la estratégica Sala I de la Cámara Federal. La decisión fue cuestionada por el kirchnerismo y dio lugar a un prolongado conflicto institucional en torno a la permanencia de ambos magistrados en esos cargos.

Ahora, con la aprobación del Senado, Bertuzzi podrá ser designado formalmente para ocupar de manera definitiva una de las vacantes de la Cámara.

Yadarola, del fuero Penal Económico

Pablo Yadarola, por su parte, es juez del fuero Penal Económico y también integró la terna elaborada por el Consejo de la Magistratura para cubrir una de las vacantes de la Cámara Federal.

El magistrado fue además uno de los jueces que participó del viaje a Lago Escondido junto con el actual ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y otros magistrados y funcionarios judiciales.

El viaje a la estancia del empresario Joe Lewis, en la Patagonia, generó un fuerte escándalo político y judicial debido a la presencia de empresarios, funcionarios y jueces vinculados con distintas investigaciones.

Otros pliegos aprobados

Entre las restantes designaciones aprobadas durante la sesión se encuentra la de Agustín Rubiero, actual fiscal adjunto de la Ciudad de Buenos Aires y miembro del Tribunal de Apelaciones de la AFA desde 2021.

También fueron incluidos Facundo Cortés Olmedo y María Soledad Mancini, postulados para ocupar cargos en salas de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba.

Con información de la agencia NA