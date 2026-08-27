Lemoine denunció a Malena Galmarini por su viaje en un jet privado a Barbados

La diputada nacional Lilia Lemoine presentó una denuncia ante la Justicia de La Plata para que se investigue el viaje que Malena Galmarini realizó junto a su esposo, el exministro de Economía Sergio Massa, a Barbados a bordo de un avión privado.

La presentación quedó radicada en la UFI N° 2 de La Plata y busca determinar quién contrató y pagó la aeronave, si Galmarini realizó algún tipo de contraprestación económica por el traslado y si, en caso de haber sido gratuito, el beneficio estuvo relacionado con el cargo de senadora provincial que desempeña.

El viaje se realizó en un jet privado tipo Gulfstream y, de acuerdo con las publicaciones periodísticas que motivaron la denuncia, el costo total del traslado habría rondado los 400.000 dólares.

Lemoine explicó que, luego de conocer la información periodística, se puso en contacto con el abogado Leandro Furundarena, quien presentó la denuncia en su nombre.

El escrito aclara que el hecho de que una funcionaria pública viaje en una aeronave privada no constituye por sí mismo un delito. El objetivo de la presentación es determinar si existió un beneficio patrimonial de relevancia económica, quién asumió el costo y cuál fue el motivo por el que eventualmente se habría otorgado.

En ese sentido, la denuncia plantea como hipótesis a investigar si el eventual beneficio pudo haber sido concedido en consideración al cargo público de Galmarini.

El foco sobre De Narváez

La presentación también pone bajo la lupa al empresario Francisco De Narváez, a quien las publicaciones periodísticas señalan como propietario de la aeronave utilizada por el matrimonio.

Por ese motivo, Lemoine pidió que se investiguen las sociedades y empresas vinculadas al empresario y si mantienen o mantuvieron algún tipo de relación con el Estado de la Provincia de Buenos Aires.

Entre los aspectos que la diputada pretende que sean analizados figuran posibles contratos, concesiones, permisos, autorizaciones, beneficios fiscales, relaciones comerciales e intereses regulatorios, además de cualquier otro vínculo que pudiera resultar relevante para determinar las circunstancias del viaje.

La Justicia deberá establecer, a partir de la documentación y los informes que incorpore al expediente, quién contrató la aeronave y quién afrontó efectivamente los gastos.

Para reconstruir el traslado, la denuncia solicita además información a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y a las autoridades migratorias.

El antecedente de Adorni

Lemoine incorporó a su presentación un antecedente relacionado con las investigaciones iniciadas durante 2026 por los desplazamientos en vuelos privados de otros funcionarios, entre ellos el entonces jefe de Gabinete Manuel Adorni.

La diputada sostuvo que la Justicia debería aplicar el mismo criterio independientemente de la pertenencia política de las personas involucradas. “La procedencia de una investigación penal no puede depender de la pertenencia política de la persona involucrada”, sostiene el escrito presentado ante el Ministerio Público Fiscal.

Lemoine también se refirió al caso en sus redes sociales, donde afirmó que espera que el periodismo mantenga la atención sobre el expediente hasta determinar si existió o no una conducta delictiva.