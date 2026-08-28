Trump ordena el cambio oficial del nombre del lago Ontario a lago América y Canadá asegura que no lo respetará

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, respondió el jueves a la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de rebautizar en Estados Unidos el lago Ontario como “Lake America” (“lago América”) y aseguró que para los canadienses seguirá siendo “ahora y siempre” el lago Ontario.

“Los canadienses también sabemos que llamar a la realidad por su nombre significa llamarlo lago Ontario: antes, ahora y siempre”, afirmó Carney en un mensaje publicado en X pocas horas después de que Trump firmara una orden ejecutiva para cambiar la denominación utilizada oficialmente por el Gobierno estadounidense.

Carney recordó además el origen indígena y la antigüedad del topónimo para subrayar su respuesta al mandatario estadounidense: “El nombre lago Ontario procede de la palabra wendat Ontari'io, que, apropiadamente, significa 'el lago es hermoso, el lago es grande'. El nombre tiene más de 400 años, anterior tanto a la Confederación de Canadá como a la Declaración de Independencia de Estados Unidos”, señaló.

Este es uno de los cinco Grandes Lagos de Norteamérica, está situado entre la provincia canadiense de Ontario y el estado estadounidense de Nueva York.

El primer ministro añadió, en una alusión irónica a las políticas de Trump, que Canadá sabe que “Estados Unidos está cambiando: sus relaciones comerciales, su política exterior, sus monumentos nacionales, sus hidrónimos”.

Firma de la orden para adoptar 'Lake America'

Trump firmó este jueves en la Casa Blanca una orden que instruye al Departamento de Interior a que adopte “Lake America” en los registros geográficos federales estadounidenses y afirmó que el cambio tiene efecto inmediato aunque concede 30 días para completar oficialmente el proceso. La medida no obliga a Canadá ni a organismos internacionales a adoptar la nueva denominación.

“Sobre el cambio a 'Lago de América' es algo en lo que llevo pensando mucho tiempo”, aseguró el mandatario, que ya había lanzado la amenaza este martes a través de las redes sociales, un día después de que se enzarzara en una guerra de insultos con el jefe de Gobierno de la provincia canadiense de Ontario, Doug Ford, en plena guerra comercial con el país vecino.

El presidente estadounidense justificó la decisión mientras volvía a acusar a Canadá de aprovecharse económicamente de EEUU y calificó a los dirigentes canadienses de “gente desagradable”. También señaló la posibilidad de cambiar en el futuro los nombres de los océanos Atlántico o Pacífico.

La disputa sobre el nombre del lago se produce en plena escalada de las tensiones entre los dos países tras el fracaso de las negociaciones comerciales y la imposición mutua de nuevos aranceles.

Trump insistió en que el país norteamericano “se estuvo aprovechando de Estados Unidos en materia comercial desde hace mucho tiempo, lamentablemente”.

Trump acabó su intervención sobre este asunto con un “queremos mucho al pueblo de Canadá”, tras haber asegurado que “de promedio, durante los últimos 15 años, hemos perdido 60.000 millones de dólares anuales cargando con Canadá. Así que simplemente ya no podemos hacerlo”.

elDiario.es / EFE