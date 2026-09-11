Día del Maestro: ¿por qué se celebra el 11 de septiembre?

Cada 11 de septiembre se celebra en Argentina el Día del Maestro, una de las fechas más importantes del calendario educativo. La jornada reconoce el trabajo de maestras y maestros y, al mismo tiempo, recuerda a Domingo Faustino Sarmiento, una de las figuras centrales de la historia de la educación argentina.

Sarmiento murió el 11 de septiembre de 1888 en Asunción, Paraguay, a los 77 años. Fue docente, escritor, periodista, político y presidente de la Nación entre 1868 y 1874. Su trayectoria estuvo marcada por una fuerte defensa de la educación como herramienta para transformar la sociedad.

La fecha no se limita, sin embargo, a recordar a una figura histórica. Cada año, el Día del Maestro permite poner en primer plano la tarea cotidiana de quienes enseñan, acompañan a sus estudiantes y participan de la construcción de las comunidades educativas.

¿Por qué el Día del Maestro se celebra el 11 de septiembre?

La elección del 11 de septiembre está directamente relacionada con el fallecimiento de Sarmiento.

En 1943, durante la Primera Conferencia de Ministros y Directores de Educación de las Repúblicas Americanas, realizada en Panamá, se resolvió establecer esa fecha como Día del Maestro para todo el continente americano, en homenaje al educador argentino. La resolución destacó el papel de los maestros en la formación de las nuevas generaciones y consideró especialmente significativa la fecha de la muerte de Sarmiento.

En Argentina, la conmemoración fue adoptada oficialmente en 1945, durante la presidencia de Edelmiro Farrell.

De esta manera, una fecha vinculada originalmente con la muerte de Sarmiento terminó convirtiéndose también en un reconocimiento colectivo a quienes ejercen la docencia.

Quién fue Domingo Faustino Sarmiento

Domingo Faustino Sarmiento nació en San Juan en 1811 y desarrolló una trayectoria que atravesó distintos ámbitos de la vida pública argentina. Fue maestro, periodista, escritor, político, gobernador de San Juan y presidente de la Nación.

Su vínculo con la educación comenzó desde muy joven. Según información oficial, fundó con apenas 15 años su primera escuela en San Francisco del Monte de Oro, San Luis. También tuvo una formación en buena medida autodidacta y dedicó gran parte de su vida a estudiar y promover distintos modelos educativos.

Durante sus viajes por Europa, África y Estados Unidos observó diferentes sistemas de enseñanza y posteriormente volcó parte de esas experiencias en sus escritos y proyectos educativos.

Entre sus obras se encuentra “De la educación popular”, publicada en 1849, donde desarrolló buena parte de sus ideas sobre la necesidad de ampliar el acceso a la enseñanza.

La educación como herramienta de transformación

Para Sarmiento, la educación tenía un papel central en el desarrollo de la Argentina. Defendía la expansión de la enseñanza y consideraba fundamental la formación de maestros y la creación de escuelas.

Durante su presidencia, entre 1868 y 1874, impulsó políticas destinadas a ampliar el sistema educativo y promovió la creación de escuelas y bibliotecas. También trabajó para fortalecer la formación docente.

Su proyecto educativo tuvo una enorme influencia en la construcción del sistema escolar argentino, aunque su figura histórica también es objeto de debates y cuestionamientos.

La propia Dirección General de Cultura y Educación bonaerense señala que Sarmiento fue una figura “polémica, polisémica y fuertemente contradictoria”, pero reconoce su contribución a la construcción y organización del sistema educativo público y nacional.

Sarmiento y la educación pública

Uno de los aspectos más destacados de su pensamiento fue la importancia que otorgaba a la educación como una herramienta para ampliar las oportunidades.

Sarmiento defendió una enseñanza extendida a distintos sectores sociales y sostuvo la necesidad de formar docentes capaces de llevar la educación a diferentes lugares del país.

También promovió la educación de las mujeres. Durante su trayectoria mantuvo una relación intelectual cercana con Juana Manso, a quien consideró una figura fundamental para su proyecto educativo.

Muchas de las ideas que impulsó durante el siglo XIX terminaron formando parte de un proceso más amplio de organización del sistema educativo argentino.

El Día del Maestro no es solamente un homenaje a Sarmiento

Aunque la fecha nació vinculada a la figura del expresidente, con el paso del tiempo el Día del Maestro se transformó en una celebración de toda la comunidad docente.

Maestras y maestros cumplen una tarea que va mucho más allá de transmitir contenidos. La escuela es también un espacio de encuentro, socialización, construcción de vínculos y acompañamiento durante diferentes etapas de la vida.

En ese sentido, la conmemoración permite reconocer el trabajo de quienes todos los días preparan clases, corrigen actividades, acompañan trayectorias escolares, escuchan a sus estudiantes y buscan nuevas estrategias para enseñar.

La educación también cambia junto con la sociedad. La incorporación de nuevas tecnologías, internet y herramientas de inteligencia artificial plantea desafíos que obligan a repensar las formas de enseñar y aprender.

La tarea docente frente a los nuevos desafíos

El aula actual es diferente de aquella que conocieron las generaciones anteriores. Los estudiantes tienen acceso a enormes cantidades de información y utilizan dispositivos y plataformas digitales desde edades cada vez más tempranas.

En ese contexto, el rol del maestro no desaparece: se transforma.

La tarea docente implica ayudar a interpretar información, desarrollar pensamiento crítico, aprender a convivir y utilizar responsablemente las nuevas tecnologías. La inteligencia artificial también plantea nuevos interrogantes sobre las formas de estudiar, producir contenidos y evaluar conocimientos.

Por eso, el Día del Maestro también puede ser una oportunidad para reflexionar sobre la necesidad de acompañar a los docentes con formación, herramientas y condiciones adecuadas para desarrollar su trabajo.

Un día para agradecer y también para reflexionar

El Día del Maestro es una fecha atravesada por los recuerdos escolares: los primeros aprendizajes, los cuadernos, los recreos, las aulas y aquellas personas que dejaron una huella durante la infancia y la adolescencia.

Pero también es una jornada para mirar hacia el presente y reconocer la importancia que tiene la educación en una sociedad.

Cada 11 de septiembre, Argentina recuerda a Sarmiento y homenajea a las maestras y maestros que continúan desarrollando una tarea esencial: enseñar, acompañar, transmitir conocimientos y abrir nuevas posibilidades para las generaciones que vienen.

Más de un siglo después de la muerte de Sarmiento, la discusión sobre qué educación necesita la sociedad continúa abierta. Y en esa conversación, el trabajo cotidiano de los docentes sigue ocupando un lugar fundamental.

NB