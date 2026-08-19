A un mes de la final del Mundial, “Chiqui” Tapia cuestionó las teorías conspirativas contra la Selección

A un mes de la final del Mundial 2026, el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, publicó un fuerte mensaje en sus redes sociales en el que cuestionó a quienes difundieron teorías conspirativas sobre el desempeño de la Selección argentina y reclamó que quienes las impulsaron asuman su responsabilidad.

Tapia hizo referencia a las versiones que, luego de la definición del torneo, buscaron instalar la idea de que el equipo argentino se había entregado durante el partido.

“Un mes pasó. Un mes de aquella final. Un mes de la mentira, de la operación y de una campaña miserable para instalar que esta Selección se había entregado. Y lo más llamativo es que, después de un mes, ninguno pidió disculpas”, expresó el titular de la Asociación del Fútbol Argentino.

En su publicación, el dirigente diferenció entre un error y la difusión deliberada de información sin pruebas. “Equivocarse puede pasar. Lo que no puede pasar es mentir, instalar una historia, alimentar una sospecha durante días y, cuando el tiempo demuestra que todo era humo, esconderse y hacer de cuenta que nunca pasó nada”, sostuvo.

Tapia también apuntó directamente contra quienes cuestionaron a los futbolistas durante la competencia y señaló que, mientras los jugadores daban todo en el campo de juego, hubo personas que desde afuera actuaron en sentido contrario.

“Mientras nuestros jugadores dejaban todo dentro de la cancha, algunos afuera hacían exactamente lo contrario... A todos ellos: háganse cargo”, afirmó.

El mensaje contra quienes difundieron las versiones

El presidente de la AFA continuó su descargo y criticó a quienes reclamaron explicaciones pese a no contar, según sostuvo, con pruebas que respaldaran sus acusaciones.

“Pidieron explicaciones cuando no tenían una sola prueba. Señalaron a jugadores que estaban dejando la vida. Alimentaron una mentira y la instalaron como verdad. Ahora den ustedes las explicaciones”, manifestó.

En esa línea, Tapia sostuvo que reconocer un error también constituye una muestra de grandeza. “Porque la grandeza también está en reconocer una equivocación”, añadió.

El dirigente defendió además el desempeño de los integrantes del plantel y del cuerpo técnico y aseguró que todos mantienen la conciencia tranquila respecto de lo ocurrido en la final.

“Los jugadores, el cuerpo técnico y todos los colaboradores siguen con la frente en alto. Porque ellos saben lo que hicieron aquel día. Saben cuánto dejaron en esa cancha. Y saben que, cuando terminó la final, no le debían nada a nadie”, expresó.

Tapia cerró su publicación con una frase que sintetizó el sentido de su mensaje y volvió a cuestionar a quienes habían puesto en duda el compromiso del equipo argentino: “Los que dejaron el alma no tienen nada que explicar. Los que mintieron, sí”.

Con información de la agencia NA