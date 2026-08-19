Alerta y fuerte reclamo de la comunidad mapuche de Villa La Angostura por el operativo de desalojo en las Lof Kinxikew y Melo

Las comunidades mapuche Lof Kinxikew y Lof Melo, ubicadas sobre la Ruta Nacional 40 en Villa La Angostura, difundieron este miércoles una alerta pública ante el avance del operativo de desalojo ordenado por la Justicia neuquina. Según denunciaron, el procedimiento —que inicialmente estaba previsto para el jueves 20 de agosto— fue adelantado para este miéroles.

Al mediodía, desde la Confederación nde Comunidades Mapuches informaron que decenas de familias del Lof Kinxikew y Lof Melo “han sido expulsadas de sus tierras, que desde tiempo inmemorial los cobijó. Una artimaña legal de una familia Belga apellidada Broers, un juez ligado su familia dueño de Inmobiliaria Buonorino y un gobierno provincial dispuesto a prestar las fuerzas represivas concretaron un nuevo despojo de tierras mapuche”.

En el comunicado, apuntan al ministro de Gobierno de la provincia de Neuquén, Jorge Tobares: “Nos mantuvo engañados hasta minutos antes del desalojo, sobre que la Provincia no iba a prestar las fuerzas de represión. Mientras se mantenía esa charla telefónica las fuerzas de GEOP (Grupo Especial de Operaciones Policiales) ingresó cortando cadenas y golpeando a las familias que se mantenían pacíficamente en resguardo de sus casas y territorio”.

“Ahora se dirigen al territorio de Lof Melo, donde no hay forma de comunicarse por la escasa señal. Llamamos a la cordura y conciencia del gobernador Rolando Figueroa para que cese su política de violencia represiva ante un conflicto que exige respuesta urgente como dar seguridad territorial y respetar el Relevamiento Territorial finalizado que posee pu Lof”, detallaron.

De acuerdo a la organización, Figueroa “inauguró en Neuquén la violencia política, persiguiendo, criminalizando, censurando a los medios, inaugurando una de las peores épocas, alejado de todo lo que sea respetar los derechos y leyes adquiridas en décadas de lucha. Hoy en alianza con el gobierno nacional, ejecuta su política con la fuerza de la represión”.

Asimismo, piden que pare la violencia: “Debe imponerse el derecho y la aplicación de lo que le ordena la Constitución a Figueroa/Tobares que es reguardar la seguridad y los territorios de las comunidades y no solo de los terratenientes, empresas y corporaciones!”.

Durante la mañana, integrantes de las comunidades informaron que camionetas del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP), efectivos de Gendarmería Nacional y oficiales policiales arribaron a Villa La Angostura y comenzaron a desplazarse hacia los kilómetros 2082 y 2083 de la Ruta 40, donde se encuentran los territorios en conflicto.

En su comunicado, las Lof señalaron: “Hace un momento nos informaron que arribaron a Villa La Angostura camionetas de GEOP y Gendarmería, por lo que entendemos que el operativo podría estar próximo a iniciarse”.

Frente al posible inicio del procedimiento, las comunidades realizaron un llamado urgente a pu lamgen y pu wenüy —hermanos y amigos— para que se acerquen al territorio y acompañen a las familias y autoridades tradicionales. El mensaje difundido pide presencia en el lugar para acompañar y observar el operativo, mantener la comunicación por canales confiables para evitar rumores y compartir la información confirmada a medida que avance la situación. “Hoy más que nunca necesitamos estar presentes, organizados y comunicados”, expresaron las Lof.

El operativo se inscribe en un conflicto que lleva más de una década y que involucra el Lote Pastoril 42, conocido como El Pedregoso, un predio de aproximadamente 625 hectáreas en la zona de Paso Coihue. La disputa comenzó en 2011 y atravesó múltiples instancias judiciales, recursos y pedidos de suspensión.

En los últimos años, la Justicia neuquina confirmó la vigencia de la orden de desalojo, mientras que las comunidades sostienen que se trata de territorio de ocupación ancestral. En tanto, sectores que acompañan el reclamo recuerdan que el INAI reconoció el relevamiento territorial de la Lof Kinxikew mediante la Resolución 332/23.

En paralelo, organizaciones como el Equipo Diocesano de Pastoral Aborigen (EDIPA) habían solicitado días atrás la suspensión del desalojo y la apertura de una instancia de diálogo, argumentando que para las comunidades indígenas la tierra es “el espacio donde se desarrolla su vida, su cultura, su memoria y su futuro”. “El camino no es la violencia de la expulsión, sino el encuentro fraterno”, sostuvo la organización.

Por su parte, desde la Confederación Mapuche de Neuquén expresaron este miércoles que el pueblo mapuche “tiene presencia preexistente a la conformación del Estado argentino. Es un derecho reconocido por nuestra Constitución Nacional y por tratados internacionales”.

Asimismo, desde la organización sostienen que los derechos de la comunidad mapuche “no pueden quedar subordinados a intereses económicos, inmobiliarios o particulares. Tampoco pueden ser avasallados por decisiones judiciales que profundizan el conflicto y vulneran derechos ancestrales. Es especialmente grave pretender avanzar con un desalojo contra las Comunidades Lof Melo y Lof Quintriqueo en la zona de Paso Coihue, Villa la Angostura”.

De acuerdo a la Confederación, “lo que corresponde es diálogo, reconocimiento y resolución pacífica. Con plena participación de las comunidades y respeto por los derechos consagrados. Neuquén es una provincia construida sobre la historia, la cultura y la presencia del Pueblo Mapuche. No se puede borrar esa historia. La expulsión no puede ser la única respuesta del Estado”.

En el comunicado, exigen “dejar sin efecto de inmediato la orden de desalojo. Que las autoridades provinciales y judiciales garanticen una salida a través del diálogo. Respeto pleno a los derechos territoriales, culturales y colectivos del Pueblo Mapuche”, al tiempo que convican “a organizaciones sociales, sindicales, políticas, culturales, religiosas, de derechos humanos y a toda la sociedad neuquina a expresar su solidaridad y acompañamiento”.

Qué es el Lote Pastoril 42

El Lote Pastoril 42, conocido como El Pedregoso, es un predio de aproximadamente 625 hectáreas ubicado en la zona de Paso Coihue, entre Villa La Angostura y el lago Nahuel Huapi. Se trata de un territorio históricamente habitado por familias mapuche y utilizado para actividades de pastoreo, recolección y vida comunitaria.

Origen del conflicto

El conflicto territorial se remonta a 2011, cuando se iniciaron reclamos cruzados entre las comunidades Lof Kinxikew y Lof Melo y particulares que aseguran tener derechos de propiedad sobre el lote. Desde entonces, el caso atravesó:

Presentaciones judiciales en el fuero civil y penal.

Medidas de no innovar solicitadas por las comunidades.

Intervenciones del Estado provincial y del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

Las Lof sostienen que el territorio forma parte de su ocupación tradicional y ancestral, mientras que la Justicia neuquina avanzó en distintas instancias con la orden de desalojo.

El rol del INAI

En 2023, el INAI emitió la Resolución 332/23, que reconoce el relevamiento territorial de la Lof Kinxikew en el marco de la Ley 26.160, y que identifica la presencia histórica de la comunidad en el área, al tiempo que recomienda evitar medidas que afecten su permanencia.

Sin embargo, la Justicia provincial consideró que el relevamiento no suspende automáticamente la orden de desalojo, lo que mantiene el conflicto abierto.

Derechos territoriales

El Lote Pastoril 42 se convirtió en un punto crítico de la discusión sobre:

Derechos territoriales indígenas .

. Alcance de la Ley 26.160 , que suspende desalojos mientras se realizan relevamientos.

, que suspende desalojos mientras se realizan relevamientos. Relación entre comunidades mapuche y el Estado provincial .

. Impacto de los desarrollos inmobiliarios en zonas de alto valor turístico.

Organizaciones sociales, religiosas y de derechos humanos pidieron reiteradamente instancias de diálogo y la suspensión del desalojo para evitar situaciones de violencia.