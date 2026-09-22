Día Mundial sin Auto: ¿por qué se celebra cada 22 de septiembre?

El objetivo principal del Día Mundial Sin Auto es concientizar sobre los efectos nocivos del uso masivo de automóviles. Promueve espacios públicos más limpios y silenciosos, además de impulsar alternativas de transporte masivo más eficientes y seguras. Se busca fomentar el uso de bicicletas y crear infraestructuras adecuadas para los peatones, priorizando la salud y el bienestar de la comunidad.

Esta iniciativa surge en un contexto donde más de mil millones de vehículos circulan a nivel global, generando un impacto significativo en el medio ambiente y en la calidad de vida urbana.

Además de su enfoque medioambiental, esta efeméride pone de relieve la importancia de la actividad física. Viajar en bicicleta o caminar no solo contribuye a reducir la contaminación, sino que también ofrece múltiples beneficios para la salud, es más económico y evita la frustración de los embotellamientos y la búsqueda de estacionamiento.

El origen de esta celebración se remonta a 1973, cuando la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) cortó sus ventas a naciones que apoyaron a Israel durante la guerra de Yom Kipur. Esto provocó una crisis energética en Estados Unidos, donde se racionó la gasolina y se implementaron medidas como el horario de verano. Durante esa época, comenzaron a surgir ideas para desincentivar el uso del automóvil.

No fue hasta 1994 que ciudades como Reikiavik, La Rochelle y Bath organizaron las primeras jornadas dedicadas a esta causa. Gran Bretaña se convirtió en el primer país en adoptar oficialmente el Día Mundial Sin Auto en 1997. En el año 2000, la Comisión Europea formalizó la celebración, integrándola en la “semana europea de la movilidad” y, poco después, diversas ciudades de América Latina, como Ciudad de México, Bogotá y Buenos Aires, se sumaron a la iniciativa.

En este Día Mundial Sin Auto, se nos recuerda que cada pequeño esfuerzo cuenta. Al elegir alternativas al automóvil, no solo estamos cuidando el medio ambiente, sino también promoviendo un estilo de vida más saludable y sostenible para las futuras generaciones.