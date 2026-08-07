España mantiene la alerta en Ceuta y estrecha la coordinación con Marruecos tras nuevas llamadas a cruzar la frontera

El Gobierno mantiene el dispositivo desplegado en Ceuta y estrecha la coordinación con Marruecos ante un nuevo llamamiento masivo en redes sociales y otros canales para organizar un cruce a España similar al del pasado 31 de julio, cuando atravesaron la frontera y llegaron a suelo español 72.000 personas, según datos oficiales. Aunque la Seguridad del Estado da plena credibilidad a esos mensajes difundidos en grupos de WhatsApp, Facebook y en publicaciones en Instagram, desde el Ejecutivo rebajan la alarma y creen “muy poco probable” que un episodio de tal magnitud sea posible en estos momentos.

“Estamos en permanente contacto con Marruecos y ambos gobiernos ya estamos sobre aviso”, trasladan desde el Ejecutivo, desde donde mandan un mensaje de calma. “Nada hace prever que algo ni remotamente parecido pueda ocurrir otra vez. No hemos bajado la guardia y estamos en plena coordinación con el gobierno marroquí”, subrayan esas mismas fuentes.

En las últimas horas han corrido como la pólvora mensajes parecidos a los que circularon los días previos por redes sociales y que llegaron a convencer a decenas de miles de personas de jugarse la vida para cruzar a Ceuta. Muchos de ellos hacen referencia al próximo 15 de agosto como fecha para sortear la frontera. Aunque algunos mensajes en grupos de WhatsApp proponen adelantarlo a “antes del 15, porque ese día habrá demasiada gente”, según los chats a los que ha accedido Maldita.es y ha publicado este periódico. En el Gobierno consta, incluso, que algunas publicaciones se refieren también a este próximo fin de semana.

Pero según el Ejecutivo español, todos los mecanismos de vigilancia y alerta desplegados tras la crisis de la semana pasada continúan activos. Los ministerios de Defensa, Interior, Exteriores y Migraciones mantienen reuniones periódicas para compartir información y también interlocución directa con sus homólogos marroquíes, que reportan planes específicos de controles fronterizos en suelo marroquí e incluso medidas preventivas excepcionales, como cortes de tráfico o desvíos de carreteras que impidan la vía libre que se encontró hacia la frontera el 31 de julio.

“Todo se verá el 15 de agosto”

Según la información publicada por Maldita en elDiario.es, en Instagram las publicaciones entremezclan perfiles personales con otros dedicados específicamente a contar cómo cruzar la frontera. La mayoría comparten sus fotos con la fecha del 15 de agosto de 2026 e incluyen etiquetas como “Fenideq”, “Fnidaq”, o “FENIDG CEUTA” para indicar el punto de salida, Castillejos (Marruecos), y la frase “todo se verá/aparecerá ese día”.

Muchos de los perfiles identificados nunca habían publicado sobre migración y lo hicieron por primera vez entre el 31 de julio y el 3 de agosto. Los comentarios se centran en darles ánimos y pedir cuidado y precaución, mientras otros usuarios comparten sus números de teléfono y piden ser añadidos en los canales de WhatsApp.

En un grupo en Facebook llamado ‘Alhucemas, puerta de Ceuta’, un usuario escribió el pasado 3 de agosto un mensaje explícito: “Hermanos, al atardecer y al amanecer del día 15 todo el mundo entra”. Una fecha que ya sonaba desde el propio 31 de julio: “¿Qué sucederá el día 15/8/2026?”, escribió otro usuario anónimo el 31 de julio de 2026 a las 8:52 de la mañana (hora peninsular española). “¿Cuál es el plan del 15/8?”, escribe otro, a lo que otro integrante del grupo responde pidiendo precaución: “Tened cuidado, esto no es un ataque al azar. Esto no es lo mismo que la destrucción de ayer”.

En un grupo de Telegram al que también accedió Maldita.es, un usuario pide redirigir la conversación a chats privados: “Hermanos, hay un golpe antes del 15; el día 15 estará demasiado lleno. Quien quiera ir, que envíe un mensaje privado”. A lo que otros integrantes responden con mensajes de voz en los que se mencionan “cortes” entre Marruecos y España, cierres en las fronteras, avisos de una mayor presencia policial y advertencias de que no encontrarán ayuda para cruzar. “Hermanos, ¿cuánto mide la red de abajo donde pusieron una barrera entre Ceuta y Fnideq [Castillejos] para el que quiera sumergirse?”, pregunta otro usuario en un audio por la barrera flotante que ha instalado el Gobierno español en el espigón del Tarajal.

Ceuta pide blindar la frontera

Mientras cientos de menores continúan en las calles de Ceuta a la espera de recibir agua, comida y de ser filiados para acceder al sistema de acogida al que tienen derecho, el presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, pide el “blindaje” de la frontera común con Marruecos y mayor dotación de medios personales y materiales“.

“Nuestra población se siente triste, impotente, inquieta, temerosa y preocupada. Y tiene motivos, porque es inevitable preguntarse si esto no se producirá en otro momento, y ese será el definitivo para la caída al abismo”, dijo en su intervención ante la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo.

En esa cita, el mandatario ceutí comenzó defendiendo que en su ciudad ha habido una “invasión” y que, según el diccionario de la Real Academia Española, “por invasión debe entenderse en su segunda acepción la ocupación anómala o irregular de un determinado lugar”. Según el Gobierno, 70.000 de las 72.000 personas que cruzaron el 31 de julio ya han vuelto a Marruecos y solo quedan en suelo español 2.000, gran parte de ellos menores de edad.