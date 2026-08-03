Día Internacional de la Planificación Familiar: ¿por qué se conmemora el 3 de agosto?

El 3 de agosto es el Día Internacional de la Planificación Familiar, un aspecto relacionado con el control de la natalidad en la población sexualmente activa. Básicamente se trata de que las personas y familias puedan decidir el número de hijos que quieren tener y cuándo tenerlos.

La planificación familiar también incluye la educación sexual, la prevención y el tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual, el asesoramiento antes de la concepción y durante el embarazo, así como el tratamiento de la infertilidad.

La planificación familiar constituye un elemento clave para el ejercicio pleno de los derechos a la salud sexual y reproductiva de la población, como un componente fundamental de bienestar y libertad de las personas.

En 1968, en la Conferencia Internacional de Derechos Humanos, la planificación familiar se convirtió en una obligación de derechos humanos para todos los países, gobiernos y legisladores.

El documento final de la conferencia, titulado la Proclamación de Teherán, declara inequívocamente que: “Los padres tienen el derecho humano básico de determinar libremente el número de sus hijos y los intervalos entre los nacimientos”.

Luego de esta declaración, se inició una toma de conciencia: las mujeres y las niñas no tienen que sufrir el agotamiento ni el peligro de embarazos demasiado numerosos y muy juntos. Los hombres y las mujeres tienen el derecho de elegir la frecuencia de la crianza de los hijos, o incluso renunciar a ella. Todo individuo tiene derecho a determinar la dirección y el alcance de su futuro.

Importancia y Beneficios

La planificación familiar permite a las personas decidir libremente si tener hijos, cuándo y cuántos, apoyando la libertad reproductiva y reduciendo riesgos de salud asociados con embarazos no deseados, especialmente en adolescentes. Además, contribuye a la igualdad de género, al empoderamiento de las mujeres y al desarrollo económico, ya que facilita la educación y la participación laboral femenina. En contextos humanitarios, los anticonceptivos son esenciales para proteger la vida de mujeres y niñas y estabilizar familias desplazadas.

Acceso y Desafíos

A nivel mundial, millones de mujeres aún enfrentan barreras para acceder a métodos anticonceptivos modernos y seguros. Se estima que 259 millones de mujeres que desean evitar el embarazo no pueden utilizar estos métodos debido a falta de información, servicios, apoyo de la pareja o de la comunidad. Obstáculos adicionales incluyen desigualdad de género, objeciones religiosas, miedo a efectos secundarios y limitaciones económicas o geográficas.

Métodos y Servicios

La planificación familiar incluye una amplia gama de métodos anticonceptivos: píldoras, implantes, dispositivos intrauterinos, preservativos y procedimientos quirúrgicos, así como educación sobre fertilidad y acceso a servicios de infertilidad. Los preservativos son el único método que previene tanto embarazos como infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH. La ONU, a través del UNFPA, garantiza el suministro de anticonceptivos de calidad, capacita a profesionales de la salud y promueve políticas basadas en derechos humanos para asegurar servicios centrados en las personas.

Rol de la ONU y el UNFPA

El UNFPA apoya la planificación familiar en más de 120 países, fortaleciendo sistemas de salud, promoviendo educación sexual integral y liderando la coordinación internacional para mantener avances en salud reproductiva. La planificación familiar también está alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente el ODS 3.7, que busca acceso universal a la salud sexual y reproductiva.

En resumen, la planificación familiar promovida por la ONU es una herramienta clave para proteger la salud, garantizar derechos humanos, fomentar la igualdad de género y contribuir al desarrollo sostenible de comunidades y países

Datos y cifras

De los 1900 millones de mujeres en edad de procrear (15-49 años) que había en todo el mundo en 2021, 1100 millones necesitaban planificación familiar; de estas, 874 millones utilizaban métodos anticonceptivos modernos y 164 millones no podían satisfacer sus necesidades en materia de anticoncepción.

El acceso a la anticoncepción apoya el derecho humano fundamental a decidir de manera libre y responsable el número de hijos y su espaciamiento. También proporciona importantes beneficios para la salud al prevenir embarazos imprevistos y reducir los riesgos para la salud conexos.

Existen muchas opciones anticonceptivas distintas para prevenir los embarazos imprevistos, incluidos los métodos temporales (reversibles) y los permanentes.

Los preservativos son el único método anticonceptivo que puede prevenir tanto el embarazo como la transmisión de infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH.

Panorama general

Gracias a la planificación familiar, las personas pueden tener el número deseado de hijos y determinar el espaciamiento de los embarazos. Esto se logra utilizando métodos anticonceptivos y tratando la esterilidad. El acceso a la planificación familiar apoya el derecho de las personas a tomar decisiones informadas sobre su salud sexual y reproductiva. Desempeña una función fundamental a la hora de alcanzar objetivos de desarrollo más amplios al promover la salud, fomentar la igualdad de género y apoyar la educación y las oportunidades económicas, contribuciones que están directamente en consonancia con el ODS 3.7, que hace un llamamiento para el acceso universal a la atención de la salud sexual y reproductiva, incluida la planificación familiar.

Impacto

La planificación familiar ofrece numerosos beneficios. Al ayudar a las personas a evitar embarazos imprevistos y planificar los partos, reduce los riesgos para la salud relacionados con el embarazo, especialmente para las adolescentes. Más allá de la salud, la planificación familiar permite a las mujeres buscar oportunidades de educación y empleo, lo que ayuda a familias y comunidades a prosperar. Con 874 millones de mujeres que utilizan en la actualidad anticonceptivos modernos, el acceso a la planificación familiar apoya la salud pública, promueve la igualdad de género, fortalece los sistemas de salud y promueve el desarrollo económico. Se prevé que, para 2030, 70 millones de mujeres más tengan acceso a estos métodos.

Obstáculos

A pesar de los avances, muchas personas siguen teniendo dificultades para acceder a servicios de planificación familiar. Estas dificultades incluyen la disponibilidad limitada de ciertos métodos, particularmente en entornos rurales o de recursos bajos, y obstáculos relacionados con la edad, los ingresos o el estado civil. El miedo a los efectos secundarios, la información errónea y la oposición social o religiosa pueden desalentar el uso de estos métodos. En algunos casos, los servicios de salud son de mala calidad o los proveedores, como consecuencia de sus propios prejuicios, pueden desalentar determinados métodos. La desigualdad de género también influye, ya que algunas personas necesitan el consentimiento de su pareja o temen ser estigmatizadas.

Métodos anticonceptivos

Hay muchos métodos anticonceptivos diferentes, y cada uno presenta ventajas y tiene su propia eficacia. Todos los métodos anticonceptivos que se enumeran en las directrices de la OMS han sido sometidos a rigurosas pruebas de seguridad, eficacia y efectividad, y se consideran seguros para la mayoría de las personas.

Algunos métodos, como las implantaciones contraceptivas subcutáneas, los dispositivos intrauterinos (diu) y la esterilización, son muy eficaces y duraderos. Otros, como las píldoras, las inyecciones, los parches y los anillos vaginales, se usan regularmente y funcionan bien cuando se administran correctamente. Los métodos de barrera, como los preservativos, son eficaces para prevenir el embarazo, si se usan de manera correcta. Los preservativos son el único método que también protege contra las infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH. Asimismo, las personas pueden usar métodos basados en el conocimiento de la fecundidad o el coito interrumpido, que son menos fiables.

La elección del método correcto depende del estado de salud, las preferencias y las necesidades de cada individuo. El asesoramiento de los trabajadores de la salud puede ayudar a la población a determinar los métodos anticonceptivos adecuados.

Esterilidad

La esterilidad, entendida como la incapacidad de concebir después de 12 meses de relaciones sexuales periódicas sin protección, afecta a lo largo de su vida a, aproximadamente, 1 de cada 6 adultos. Puede deberse a muchas causas, como infecciones, afecciones médicas o factores ambientales y relacionados con el estilo de vida. La esterilidad puede afectar tanto a los hombres como a las mujeres; sin embargo, a menudo son las mujeres las que, en mayor medida, cargan con la culpa social. En algunos entornos, esto puede provocar estigmatización o malestar psíquico. El tratamiento de la esterilidad forma parte de un enfoque integral de la planificación familiar. Es importante destacar que los métodos anticonceptivos modernos no provocan esterilidad.

Respuesta de la OMS

Lograr el acceso universal a servicios de salud sexual y reproductiva y su implantación efectiva será esencial para cumplir con la promesa de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de «que nadie se quede atrás». Es necesario intensificar el apoyo a los servicios de anticoncepción, por ejemplo, aplicando políticas y programas gubernamentales eficaces.

La OMS trabaja para promover el acceso a la anticoncepción y su uso; con ese fin, elabora directrices basadas en la evidencia sobre la seguridad y la eficiencia de estos métodos y sobre los mecanismos existentes en los programas de anticoncepción para velar por los derechos humanos. La OMS apoya a los países para que adapten y apliquen estos instrumentos. Además, la OMS participa en el desarrollo de nuevas tecnologías anticonceptivas. Lideramos y llevamos a cabo estudios para mejorar la manera como las personas acceden y reciben información sobre métodos anticonceptivos y estos servicios.

Claves

¿Cuáles son los métodos anticonceptivos utilizados en la Planificación Familiar?

Los programas de planificación familiar se basan en el uso de métodos anticonceptivos.

Los métodos anticonceptivos generalmente utilizados para el control de la natalidad o planificación familiar son los siguientes:

Métodos de barrera: preservativo, diafragma, capuchón cervical.

Métodos anticonceptivos físico-biológicos: dispositivo intrauterino (DIU).

Métodos hormonales: anillo vaginal, píldora anticonceptiva, anticonceptivo subdérmico, hormonas inyectables, dispositivo intrauterino de hormonas.

Métodos químicos:

Métodos anticonceptivos permanentes: ligadura de trompas, vasectomía, histerectomía.

Métodos anticonceptivos naturales: método Ogino-Knaus, método Billings, método de la temperatura basal, método sintotérmico.

Anticonceptivos de emergencia: Acetato de Ulipristal, Levonorgestrel, Mifepristona.

No todos tienen acceso a métodos anticonceptivos

No siempre las personas tienen acceso a los métodos anticonceptivos, y existen muchas circunstancias que hacen que la población sexualmente activa no haga uso de ellos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que los principales factores que inciden en el uso o no de anticonceptivos, como método de planificación familiar, son los siguientes:

Oferta de métodos anticonceptivos.

Acceso a los servicios de planificación familiar, por parte de la población juvenil, con menos recursos y personas solteras.

Desconocimiento en el manejo y posibles reacciones adversas por el uso de algún método anticonceptivo.

Oposición o rechazo por razones culturales o religiosas.

Prejuicios de usuarios y profesionales contra algunos métodos anticonceptivos.

Obstáculos por razón de género para acceder a los servicios de planificación familiar.

Principales beneficios que brinda la Planificación Familiar

El uso del preservativo contribuye a prevenir la transmisión del SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual.

Evitan los embarazos no deseados y abortos.

Contribuye a una mejor preparación física y emocional sobre el número de hijos a procrear, así como el intervalo de los embarazos.

Permite planificar con tiempo los gastos recurrentes, durante el embarazo y la crianza de los hijos.

Disminución de la mortalidad materna y fetal, por embarazos no deseados en la población femenina joven (adolescentes).

La Planificación Familiar es vital para controlar el crecimiento poblacional, así como los efectos que implica sobre la economía y el ambiente, especialmente en países más pobres.