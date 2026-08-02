Día del trabajador gastronómico y hotelero en la Argentina: ¿por qué se celebra el 2 de agosto?

El Día del Trabajador Gastronómico se conmemora cada 2 de agosto en Argentina, en homenaje a la fundación de la Federación Obrera Argentina de la Industria Hotelera (FOAIH) en 1948.

Esto significó la agrupación todos los gremios de las ramas hoteleras y gastronómicas del territorio nacional, las cuales venían organizándose desde hace más de 40 años. Esta unión se empezó a gestar a partir de 1944, cuando los gremios creados por especialidad dentro de una misma región, se agruparon para crear asociaciones de trabajadores de mayor porte y con un alcance geográfico mayor.

Esta organización fue el germen de la actual UTHGRA, que nuclea a más de 450.000 trabajadores del sector en todo el país.

En el año 1904, los trabajadores gastronómicos y hoteleros comenzaron a sindicalizarse en distintas zonas del país por rama de actividad, dando lugar a sindicatos de cocineros, mozos, mucamas, barmans, mozos, gerentes y afines.

Con muchas idas y venidas, tras el establecimiento de la FOAIH, esta atravesó varias intervenciones de diferentes gobiernos y cambios de nombre. Sin embargo, la vocación gremial de los trabajadores del rubro permanece intacta y lleva más de 100 años de vida. Fue recién en 2004 que estableció su identidad actual como UTHGRA.

Para festejar su día, en muchas provincias se suele preparar un plato elaborado, como es el locro, para compartir entre la comunidad, así como también competencias entre camareros para premiar a aquel que tenga el mejor equilibrio llevando bandejas en una carrera de tiempo. La fecha celebra la labor de estos trabajadores, esenciales para el desarrollo del turismo nacional.

Se estima que actualmente existen más de 15.000 hoteles en el país, que representan a uno de los principales cinco ingresos de la economía anual.

La fecha también recuerda la importancia de garantizar derechos laborales, como licencias especiales, adicionales por turnos nocturnos y jornadas limitadas, asegurando el bienestar de quienes trabajan en este sector

“No hay logros colectivos sin empatía, sin compañerismo, sin solidaridad. Un mozo sabe que no puede cumplir con su trabajo si el cocinero no prepara bien su plato. El cocinero sabe que no puede mostrar su arte si el compañero de la bacha no le deja la vajilla brillante; el conserje sabe que no hay manera de ser cordial con el huésped si la camarera de piso no le ha dejado la habitación impecable y así es cada eslabón de nuestra actividad”, afirman desde el sindicato que nuclea a los trabajadores del rubro.