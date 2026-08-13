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Astronomía

VIDEO | Así fue el eclipse total en España, en un minuto

  • La franja de totalidad del eclipse, el primero de los tres que tendrán lugar en España entre 2026 y 2028, pasó por trece comunidades, aunque las nubes taparon la experiencia en algunas zonas de la costa cantábrica.

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A las 20:26 horas de España, la luna cubrió por completo al sol en Estaca de Bares (Galicia) y Cabo de Peñas (Asturias). En los siguientes minutos, el fenómeno se fue desplazando por toda la franja de totalidad en la península ibérica, de donde se fue en torno a las 20.33.

Las nubes estropearon la experiencia en algunas zonas de la costa cantábrica. En total, la franja de totalidad del eclipse, el primero de los tres que tendrán lugar en España entre 2026 y 2028, pasó por trece comunidades autónomas: Galicia, Asturias, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Cantabria, La Rioja, País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Baleares.

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