La Fundación Rosa Luxemburgo abre una plataforma global en español con base en el Cono Sur

La Fundación Rosa Luxemburgo lanzó una nueva plataforma global en español que tendrá su base editorial en el Cono Sur y estará dirigida al conjunto del mundo hispanohablante. El proyecto busca construir un espacio común para abordar debates que atraviesan las fronteras nacionales y poner en circulación investigaciones, análisis y producciones periodísticas desde distintas regiones.

La plataforma, que se suma a las que la Fundación ya tiene en inglés y alemán, estará a cargo del periodista Fernando Rosso como editor político. Su propuesta combina producción propia con colaboraciones externas, coberturas regionales y traducciones y adaptaciones de materiales publicados originalmente en las otras plataformas de la organización.

El lanzamiento reúne desde el comienzo a algunas de las voces vinculadas al pensamiento crítico contemporáneo. Entre los primeros autores y autoras aparecen Michael Löwy, Silvia Federici, Maurizio Lazzarato y Fabio Luis Barbosa dos Santos. También participan Verónica Gago, Celeste Murillo, Hernán Ouviña y Diego Sztulwark, además de investigadores, periodistas, activistas y nuevas voces de distintas regiones.

La agenda que propone el nuevo espacio incluye algunos de los principales debates políticos y sociales contemporáneos: las transformaciones del trabajo, la crisis ecológica, las migraciones, las nuevas derechas, los feminismos, la geopolítica del Sur Global y el impacto de la inteligencia artificial. También abordará cuestiones vinculadas con la democracia, las culturas populares y las formas de resistencia.

La apuesta no se limita a trasladar al español contenidos producidos en otros idiomas. Según la presentación del proyecto, la intención es construir una mirada propia desde el Cono Sur capaz de leer procesos compartidos entre distintos países y regiones. La plataforma plantea, además, una circulación en sentido inverso: producir contenidos en español que puedan dialogar con las otras plataformas internacionales de la Fundación.

Eel proyecto se ubica dentro de una tradición de izquierda y plantea que esa definición política no debería limitar el debate sino abrirlo. La propuesta es poner en diálogo distintas perspectivas y discutir las transformaciones del mundo contemporáneo desde una mirada crítica.

La nueva plataforma también busca ampliar los formatos. Además de artículos y ensayos, contempla entrevistas, dossiers, materiales audiovisuales y otros recursos destinados a acercar las discusiones a públicos diferentes.

El proyecto nace, en definitiva, con una doble dimensión: incorporar al circuito global de la Fundación una producción editorial en español y, al mismo tiempo, construir desde el Cono Sur una agenda que pueda ser leída más allá de la región. La intención declarada es conectar a quienes investigan, enseñan, hacen periodismo o participan de movimientos sociales y organizaciones políticas en torno a las preguntas que plantea un mundo en transformación.