La película “La virgen de la tosquera” fue elegida por la Academia de Cine de la Argentina para competir por los Oscar

La película “La Virgen de la tosquera” fue elegida por la Academia de Cine de la Argentina para representar al país en la categoría de mejor film internacional en los Premios Oscar, que se entregarán el 14 de marzo de 2027.

El film dirigido por Laura Casabé, basado en dos relatos de Mariana Enriquez que fueron adaptados a la pantalla grande por Benjamín Naishtat, ya había sido elegido a principios de mes para presentar al comité de selección de los premios Goya.

Esta película fue la elegida para los galardones que entrega la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas en los Estados Unidos.

Las otras candidatas que quedaron afuera fueron “El partido” de Juan Cabral y Santiago Franco; “Nuestra tierra”, de Lucrecia Martel; y “Parque Lezama”, de Juan José Campanella.

El film ganador transcurre durante el sofocante verano posterior al estallido social de diciembre de 2001, en el que Natalia, Mariela y Josefina, tres amigas adolescentes que viven en las afueras de Buenos Aires, están enamoradas de Diego, su amigo de toda la vida.

La aparición de Silvia, una mujer mayor que conquista al joven, despierta especialmente los celos y la furia de Natalia, que comienza a acercarse, de la mano de su abuela Rita, a un universo de conjuros y fuerzas sobrenaturales.

Este jueves es la fecha límite para que arranque la presentación de las obras que luego de ser evaluadas por la Academia en Hollywood integrarán una lista de 15 preseleccionadas que se dará a conocer el 15 de diciembre.

De esa lista saldrán las cinco nominadas definitivamente para la categoría de mejor film internacional en los Premios Oscar, que se anunciarán el 21 de enero de 2027 junto al resto de los candidatos.

La novedad para la 99° entrega de los galardones será que, además de las películas que cada nación elija como sus representantes, cualquier film que haya ganado el premio principal en los festivales de Cannes, Berlín, Venecia, Sundance, Busan y Toronto será considerado automáticamente como precandidato, más allá de que no sean la elección oficial de su país.

Por lo tanto, algunos de los films ya presentados a la Academia y que ya están en competencia comenzaron sus campañas para el Oscar hace meses.

Entre ellos aparecen Fjord, la representante de Rumania; Minotaur de Francia; La Bola negra de España; la polaca Fatherland; la austriaca Rose ; la surcoreana Possible Love; y All of a Sudden, de Japón.