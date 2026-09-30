Empresarios, dirigentes y representantes del gobierno se reúnen en el Coloquio de IDEA en Mar del Plata

El 62° Coloquio de IDEA comienza este miércoles en Mar del Plata y reunirá a más de 1.000 participantes entre empresarios, dirigentes políticos, especialistas y referentes de distintos ámbitos para debatir cómo generar las condiciones para que la Argentina pueda sostener el crecimiento durante los próximos 20 años.

Bajo el lema “Invirtiendo la historia. 20 años: de promesa a potencia”, el encuentro propone cambiar el foco de la conversación. Durante tres jornadas, la agenda estará organizada en torno a cuatro grandes ejes: las megatendencias globales que están dando lugar a una nueva era; los pilares para una Argentina estable; las claves para la competitividad; y el desarrollo de las capacidades de las personas a través de la educación y el trabajo.

Está prevista la participación del presidente de la Nación, Javier Milei (desde Paris); el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía Luis Caputo; y el canciller Pablo Quirno, a través de charlas en formato virtual. Y la senadora Nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Patricia Bullrich, que estará presente en Mar del Plata.

Luego de las palabras de apertura a cargo de Fabián Kon, presidente del 62° Coloquio y CEO del Grupo Galicia, la primera jornada pondrá el foco en las transformaciones que están modificando las reglas de la economía y la competencia global: la geopolítica, la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías, los cambios demográficos, los recursos estratégicos y las nuevas dinámicas del capital.

Entre los especialistas que participarán se encuentran Margaret Myers, profesora y directora ejecutiva del Institute for America, China, and the Future of Global Affairs de Johns Hopkins University; Mark Esposito, profesor de Tech Policy en Northeastern University y Faculty Associate en Harvard University; Nicolás Aguzín, ex CEO de Hong Kong Exchanges and Clearing y miembro de los directorios de Mercado Libre, Globant y Pampa Energía; Guillermo Oliveto, CEO de W/Almatrends; Julen Baztarrica, socio de McKinsey y líder de la práctica de Energía; y Hernán Kazah, cofundador y managing partner de Kaszek.

En el cierre, Luis Lacalle Pou, expresidente de la República Oriental del Uruguay, ofrecerá su visión sobre la experiencia de estabilización uruguaya.

El jueves, en tanto, la conversación se enfocará en cómo construir las condiciones necesarias para consolidar la estabilidad y recuperar previsibilidad para la inversión y la planificación de largo plazo.

El programa contará con la participación de Pablo Goldberg, Managing Director, Head of Research y Portfolio Manager de Deuda de Mercados Emergentes en BlackRock; Andrea Castagnola, profesora visitante de la Universidad Torcuato Di Tella e investigadora afiliada del LawTransform CMI; Jimena de la Torre, consejera de la Magistratura de la Nación; Diego Luciani, fiscal general.

El debate abordará, entre otros temas, la estabilidad macroeconómica, las instituciones, la seguridad jurídica, la Justicia y la importancia de construir reglas y acuerdos de largo plazo que trasciendan los ciclos políticos.

La agenda educativa contará con Verónica Cipriota, directora ejecutiva de Enseña por Argentina; José Goity, ministro de Educación de Santa Fe; Mariano Narodowski, director del área de Educación de la Universidad Torcuato Di Tella; Ricardo Torres, socio fundador de Pampa Energía; y Luciana Paoletti, directora ejecutiva de IDEA.

La jornada cerrará con dos paneles políticos: “El futuro en tiempo presente: jóvenes y política” con Esteban Allasino, intendente de Luján de Cuyo; Leonel Chiarella, intendente de Venado Tuerto y presidente de la UCR Nacional; Gastón Granados, intendente de Ezeiza; Juan Manuel López, abogado y exdiputado Nacional por la Coalición Cívica; Nicolás Pakgojz, legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Bloque LLA). Y “La agenda del Senado de la Nación”, con Patricia Bullrich, senadora nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Para el viernes, la conversación estará centrada en uno de los principales desafíos de la Argentina: transformar sus capacidades y recursos en mayor inversión, productividad y competitividad.

Ryan McInerney, CEO de Visa, será uno de los protagonistas de esta conversación, que también tendrá una fuerte mirada desde las empresas. El panel “Empresas en primera persona” reunirá a Rosana Cordero, CEO de Cordero; Ricardo Markous, CEO de Tecpetrol; Salvador Muñoz, presidente de Hijos de Salvador Muñoz; Christian Otero, cofundador de Lucciano’s; y María Eugenia Sampalione, directora ejecutiva de Newmont Argentina.

La discusión pondrá sobre la mesa los desafíos concretos para crecer y competir, desde los costos y la infraestructura hasta el sistema tributario, la transformación productiva y la inserción internacional.

El debate continuará con una mirada sobre el futuro del trabajo y los cambios que las nuevas tecnologías y las transformaciones económicas están generando en las formas de trabajar. Participarán Luciano Laspina, director ejecutivo de CIPPEC; Diego García, director general de CVC Corp; Alejandro Gorodisch, presidente de Farmacity; y Sofía Vago, CEO de Accenture.

La agenda se completará con el panel “Cómo se construye la influencia hoy”, con Cristian Jerónimo, cosecretario general de la CGT; María Migliore, cofundadora de Popurrí; y Diego Leuco, director de contenidos de Resumido. Y con una charla sobre la experiencia económica israelí a cargo de Esteban Klor, profesor catedrático en el Departamento de Economía de la Universidad Hebrea de Jerusalén.

Las palabras de cierre estarán a cargo Santiago Mignone, presidente de IDEA y socio de PwC Argentina.

Con esta agenda, el 62° Coloquio de IDEA buscará poner en discusión una pregunta central: cómo pasar de una etapa de estabilización a una estrategia capaz de sostener 20 años de crecimiento.