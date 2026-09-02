Caputo cruzó a la UIA y acusó a los industriales de vender bienes más caros y de menor calidad

El ministro de Economía, Luis Caputo, salió al cruce de las críticas de la Unión Industrial Argentina (UIA) y cuestionó el precio y la calidad de los bienes producidos por la industria nacional. “Tengo que hacer lo que es moralmente justo: que los argentinos paguen bienes de menor calidad dos, tres o cuatro veces más me parece injusto”, afirmó.

Las declaraciones fueron realizadas durante su exposición en un evento organizado por la Fundación Libertad y Progreso, luego de que el vicepresidente de la UIA, Guillermo Moretti, cuestionara al Gobierno y asegurara que sus funcionarios “no saben lo que es una fábrica”.

Sin mencionar directamente a Moretti, Caputo calificó sus dichos como poco “decorosos” y sostuvo que existe una diferencia entre defender los intereses de un sector y la responsabilidad que tiene como funcionario. “Cada uno defiende sus intereses; a mí me toca defender el de los argentinos”, remarcó el titular del Palacio de Hacienda.

El ministro, que había regresado recientemente al país tras reunirse con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, aseguró además comprender “perfectamente las frustraciones que todo cambio genera”, aunque insistió en que su función es priorizar los intereses generales.

“A mí como ministro de Economía me toca defender los intereses de los argentinos”, reiteró.

La defensa de una economía “en dos velocidades”

Durante su exposición, Caputo también defendió el esquema que definió como una “economía en dos velocidades” y sostuvo que el crecimiento de la Argentina estará impulsado fundamentalmente por las exportaciones.

Según explicó, durante años hubo una reasignación de recursos que perjudicó a los sectores con capacidad de generar divisas. “Tenías sectores con una ventaja comparativa enorme. A los generadores de divisas los tenías castigados y pisados”, señaló.

En ese sentido, consideró que no necesariamente es negativo que distintos sectores de la economía crezcan a ritmos diferentes, sino que cuestionó que esa situación sea interpretada de manera negativa.

“No está mal que haya sectores que crecen a velocidades distintas, está mal que se le dé una connotación negativa”, sostuvo.

Para graficar su argumento, Caputo recurrió a una comparación futbolística y mencionó a tres de los principales jugadores argentinos: Lionel Messi, Ángel Di María y Enzo Fernández. “Es como tener a Messi, Di María y Enzo Fernández y ponerlos en el banco. Estás perdiendo una oportunidad enorme”, afirmó.

De esta manera, el ministro defendió la estrategia oficial de priorizar los sectores considerados más competitivos y con mayor capacidad exportadora, en medio del debate con la industria nacional sobre los efectos de la apertura económica y las condiciones que enfrenta el sector productivo.

Con información de la agencia NA