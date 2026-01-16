Ben Affleck y Matt Damon: la historia de una amistad que sobrevivió a la fama, a los Óscar y los escándalos en Hollywood

Forman una de las parejas creativas más reconocidas por el público y su amistad es una de las más duraderas y fieles de las que hay en Hollywood, que tiene otro nuevo capítulo con el estreno de una nueva película en Netflix, ‘El botín’, que llega este viernes 16 de enero a la plataforma.

Hablamos de Ben Affleck y Matt Damon, que vuelven a compartir pantalla como protagonistas de este nuevo thriller de Netflix, en el que un grupo de policías de Miami empieza a resquebrajarse después de descubrir millones de dólares en efectivo en un zulo abandonado y que hará que todos duden de todos. En esta ocasión, solo colaboran como protagonistas, aunque en otras ocasiones han dirigido y escrito juntos proyectos, pero en ‘El botín’ la dirección y el guion recaen en Joe Carnahan, sobre una historia de Michael McGrale.

El origen de la amistad entre Ben Affleck y Matt Damon

Para conocer el fuerte vínculo entre los dos actores de Hollywood nos tenemos que remontar a la infancia de ambos, cuando Matt tenía 10 años y Ben ocho y ambos vivían cerca en la ciudad de Cambridge, en el estado de Massachusetts, donde se hicieron amigos porque tenían aficiones en común como el baloncesto y la actuación.

Una amistad que creció y dio un paso adelante en la que ambos fueron al mismo instituto, porque el propio Matt Damon reconoció que Ben Affleck lo defendió en una pelea: “Recuerdo que fue como un gran momento. Él se puso en un lugar que era realmente malo para mí. Este es un buen amigo”, precisó en una entrevista. Desde entonces pasaron más tiempo juntos y comenzaron a ir a audiciones, llegándoles algunas oportunidades por separado, pero siendo su primera gran aparición juntos como extras en ‘Campo de sueños’, con Kevin Costner y que fue candidata a los Oscar.

De una obra de teatro de instituto a ‘Good Will Hunting’

Pero el momento importante fue cuando Matt Damon escribió una obra corta para el instituto, que más tarde desarrollaría como el primer acto de una película al obtener una buena nota y animarle el propio Ben Affleck al leerlo: “No sé qué hacer con esto, pero hagámoslo juntos. Ben fue quien desbloqueó la historia. La escena del monólogo en el banco la escribimos juntos esa misma noche”, reconoció el actor protagonista de películas como ‘Marte’ o la saga Bourne.

Así fue como Affleck y Damon escribieron juntos ‘Good Will Hunting’, en la que participaría Robin Williams, y por la que ambos ganaron el premio Oscar a mejor guion original en 1997, lo que les dio fama repentina que transformaría sus vidas, y cuya amistad les sirvió para procesarlo. Ambos lo vivieron como entrar en ‘Matrix’ o en ‘Star Wars’, pero Ben Affleck fue más allá: “Al principio me sentía un fraude. Estaba en el sofá de Matt cuando vendimos el guion. No tenía ni baño propio. De repente, se supone que eres especial. Es absurdo. No sé dónde estaría sin la amistad de Matt como ancla”.

El proceso de escritura del guion de ‘Good Will Hunting’, sin embargo, fue tan largo y desafiante que hizo que durante dos décadas casi no volvieran a colaborar a nivel creativo, en parte porque pensaban que sería “igual de difícil” en palabras de Matt Damon y porque ambos recibieron presión siendo actores jóvenes para tomar caminos separados y diferenciarse, tal y como confirma Ben Affleck.

‘El último duelo’ y el regreso de la dupla Affleck Damon

No sería hasta 2021 cuando ambos volvieron a escribir juntos, en este caso adaptaron ‘El último duelo’, dirigida por Ridley Scott. Esto fluyó y surgió gracias a que Matt Damon llamó a su amigo tras ver el documental de Peter Jackson sobre los Beatles, cuando incluyó el final de la banda. “Nos pasó algo increíble, como si hubiéramos ganado la lotería juntos. Creo que, en un intento de individualizar nuestras carreras, dejamos de trabajar juntos. Era como: ‘¿Qué estamos haciendo? No intentamos construir ninguna imagen. Si encontramos algo bueno para hacer juntos, hagámoslo y no le demos tantas vueltas’”, relató al respecto a Variety.

El éxito de la colaboración conjunta en el ‘El último duelo’ hizo que volvieran a compartir proyecto en ‘Air’, en la que Affleck dirigió a Damon, lo que supuso un nuevo reto a su amistad: “Antes de comenzar a filmar, pensé: 'Matt ha trabajado con Spielberg, Scorsese, los hermanos Coen'. Así que ahora, en su mente, me va a enfrentar a estas otras experiencias... Recuerdo que el director de fotografía, Bob Richardson, se acercó a mí después del tercer o cuarto día. Y me dijo: ‘Creo que Matt confía en ti ahora’. Y le respondí: ‘Yo también lo creo’. Sentí un tipo de respeto profesional allí que realmente significó mucho para mí”, declaró el actor y director.