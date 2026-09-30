Nuevas imágenes de Google Maps muestran cómo quedó Gaza arrasada por Israel

La aplicación de Google Maps publicó imágenes tomadas a principios de 2026 de la Franja de Gaza, territorio al que Israel no permite la entrada de periodistas desde hace tres años. Las fotografías revelan que hay barrios y ciudades enteras completamente destruidos.

La ciudad sureña gazatí de Rafah albergaba a unos 300.000 palestinos antes de la ofensiva. El entonces presidente de EE.UU., Joe Biden, advirtió al gobierno de Israel que no entrase allí con sus tanques y lo describió como “una línea roja” para Estados Unidos, principal apoyo israelí.

Pero Israel tomó militarmente dicha urbe en mayo de 2024, y hoy ya no existe. Tal y como se puede observar en las imágenes de satélite, sus emblemáticos barrios como el de Tel al Sultan o el Saudí fueron reducidos a escombros: calle a calle, casa a casa.

Una situación equivalente sufrieron los pueblos gazatíes de Juzaa o de Abasan al Kabira —donde vivían más de 35.000 personas—, localizados en la sureña Jan Yunis.

“Al observar estas imágenes, da la impresión de que alguien tomó cada una de estas casas, las puso en un mortero y las machacó y trituró”, dice en X sobre las instantáneas que muestra Google Maps de estos dos pueblos el gazatí y poeta Mosab abu Toha, premio Pulitzer por sus ensayos publicados en la revista New Yorker.

Ciudades diezmadas

A vista de pájaro, no queda nada en gran parte de la Franja de Gaza: ni edificios, ni carreteras asfaltadas, mezquitas, restaurantes o universidades. En la norteña ciudad de Gaza, las imágenes muestran un campamento improvisado de tiendas de campaña dentro del Estadio de Palestina, donde solían jugar equipos locales de fútbol.

Y tanto en el recinto como alrededor del hospital Al Shifa, el mayor complejo médico de Gaza, la destrucción es generalizada, después de que las fuerzas israelíes lo asediaran en noviembre de 2023 y, de nuevo, en marzo de 2024 durante semanas. También se ven fosas comunes improvisadas en su patio, ya que muchos gazatíes no sabían cómo llegar de forma segura a los cementerios.

Ya en septiembre de 2025 (si bien las excavadoras israelíes siguieron operando desde entonces), el Centro de Satélites de las Naciones Unidas (UNOSAT) estimó que el 83% de la infraestructura de la ciudad de Gaza había sufrido daños a causa de los bombardeos israelíes, y que un total de 17.734 estructuras habían sido completamente destruidas.

Más al norte, las localidades de Beit Hanún y de Yabalia aparecen casi en su totalidad calcinadas y en ruinas, con sus extensas tierras de cultivo, huertos e invernaderos cercanos a la divisoria arrasados.

Tres años después del 7 de octubre, 1,9 millones de gazatíes —de poco más de dos millones— continúan forzosamente desplazados, mientras que más de 371.888 viviendas fueron destruidas o dañadas y más de la mitad de los 36 hospitales dejaron de funcionar, según datos de Naciones Unidas. Tras tal nivel de destrucción sin precedentes, la ONU estima que Gaza retrocedió 77 años en términos de desarrollo.

Una comisión independiente de investigación de la ONU concluyó en septiembre de 2025 que Israel está cometiendo un genocidio en la Franja de Gaza con el asesinato de civiles, el daño mental a la población palestina; la perpetración intencionada de los daños físicos; y la imposición de medidas contra los nacimientos.

elDiario.es / EFE