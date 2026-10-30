El Vaticano confirma que el Papa votó por correo en las elecciones de medio término en EE.UU.

Robert Francis Prevost, León XIV, se convirtió en el primer Papa en participar en unas elecciones de Estados Unidos. El pontífice, que es ciudadano norteamericano y, como tal, mantiene su derecho al voto en el país, solicitó una boleta para participar por correo en las elecciones de medio término, que tendrán lugar el próximo martes.

Así lo confirmó a Chicago Sun-Times Kim Fladhammer, jefa de gabinete de la oficina del secretario del condado de Sill, en Illiniois, donde conserva su inscripción como votante y un domicilio registrado, concretamente en New Lenox, y así lo acaba de admitir la Santa Sede en un comunicado, señalando que Prevost “envió su voto por correo desde Chicago”.

“El Santo Padre también confirmó que, durante los años que residió en Perú, ejerció su derecho al voto siempre que reunía los requisitos para hacerlo”, apunta en un breve comunicado la Sala Stampa, que añade que “el Santo Padre expresa su convicción en el derecho y el deber de los ciudadanos a participar en los procesos democráticos”.

Los registros electorales muestran que Prevost participó en anteriores elecciones primarias de los partidos Demócrata y Republicano, además de varias elecciones generales, incluida la de 2024. En una información que se hizo pública tras el cónclave, se supo que Prevost votó por correo en las presidenciales de 2024 y en las elecciones generales de 2012, 2014 y 2018. Illinois no exige afiliación a ningún partido, y en las primarias el elector elige cada vez la boleta de uno de ellos: Prevost optó por la demócrata en 2008 y 2010 y por la republicana en 2012, 2014 y 2016. No participó en las primarias celebradas el pasado mes de marzo.

León XIV, elegido Papa el 8 de mayo de 2025, es el primer estadounidense en liderar la Iglesia católica. Sus diferencias con Donald Trump sobre migraciones y conflictos internacionales y su apuesta por el multilateralismo le granjearon importantes diferencias con el actual presidente de EE.UU., quien intentó condicionar el resultado del cónclave.

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