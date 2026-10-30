Sabores, tradiciones y encuentros: cuatro fiestas para recorrer la provincia de Buenos Aires en noviembre

Azul, el arraigo que une al campo y la ciudad

En el paraje Pablo Acosta, municipio de Azul, la vida rural conserva costumbres y saberes transmitidos de generación en generación. Allí, el encuentro entre vecinos, familias y visitantes cobra protagonismo con la 4.ª Fiesta del Arraigo y la Familia Rural, una celebración dedicada a reconocer el valor de las pequeñas comunidades bonaerenses y los vínculos construidos alrededor de la tierra.

La jornada se realizará el domingo 8 de noviembre desde las 10:00, con entrada gratuita. El tradicional desfile criollo será uno de los momentos destacados, junto con los espectáculos artísticos y la feria de artesanos, emprendedores y productores. La propuesta permite acercarse a las tradiciones del campo, conocer el trabajo de quienes sostienen la producción regional y disfrutar de un día en comunidad.

Organizada por el Centro Educativo para la Producción Total (CEPT) N.º 31 y la comisión organizadora, con el acompañamiento de la Municipalidad de Azul, la fiesta busca fortalecer el encuentro entre el campo y la ciudad. Su espíritu se apoya en la solidaridad, el sentido de pertenencia y el reconocimiento de una identidad rural que permanece viva en las costumbres cotidianas.

“La iniciativa surgió a partir de una inquietud de los estudiantes, quienes manifestaron la necesidad de generar un espacio de encuentro. Junto con los docentes, pensamos en organizar una celebración y así nació la Fiesta del Arraigo y la Familia Rural. Su nombre refleja el propósito principal: fortalecer los vínculos con el lugar de origen y generar oportunidades para que las familias puedan permanecer en el ámbito rural, sin verse obligadas a trasladarse a las grandes ciudades”, contó Hector Pitluk, miembro de la comisión organizadora.

El encuentro se convierte en una oportunidad para descubrir el ritmo pausado de los parajes bonaerenses y el valor de las relaciones que mantienen unida a su gente. Entre caballos, música y puestos de producción local, Pablo Acosta abre sus puertas para compartir aquello que hace única a su comunidad.

“En el escenario se presentan grupos de música folclórica y popular de la región, junto con jóvenes con inquietudes artísticas que encuentran un espacio para compartir su talento a través de la lectura, el recitado, el baile y la guitarra”, agregó.

Tandil, el sabor de una tradición con identidad propia

Las sierras de Tandil ofrecen un paisaje ideal para combinar paseos al aire libre con una de las expresiones gastronómicas más reconocidas de la ciudad. En ese escenario se desarrolla Chacinar -IG @festivalchacinar-, el Festival del Salame y el Cerdo de Tandil, una propuesta que reúne productores, cocineros y visitantes alrededor de los sabores regionales.

Con entrada gratuita, la octava edición tendrá lugar el sábado 7 y el domingo 8 de noviembre desde el mediodía, en la Diagonal del Parque Independencia, con recorrido por carnes, fiambres y otros productos regionales, y actividades vinculadas con la producción porcina.

El salame ocupa un lugar central en esta celebración. Su elaboración forma parte de una tradición que Tandil convirtió en una marca distintiva, reconocida por la calidad de sus productos y el conocimiento de quienes participan en cada etapa del proceso. La Denominación de Origen del Salame de Tandil representa ese vínculo entre el alimento, el territorio y las prácticas productivas que le dan identidad.

Chacinar también funciona como una vidriera para el sector porcino. La participación de productores y las charlas temáticas y de divulgación técnica permiten conocer el trabajo detrás de una actividad importante para la economía local. Así, el festival combina el disfrute gastronómico con la difusión de conocimientos y el fortalecimiento de la cadena productiva.

La experiencia invita a descubrir una ciudad donde los productos regionales forman parte del patrimonio y donde cada sabor cuenta algo de su historia.

Mar de Cobo, el cordero costero como protagonista

A pocos metros del mar, Mar de Cobo celebra una de las tradiciones gastronómicas más representativas del partido de Mar Chiquita. La Fiesta Provincial del Cordero Costero transforma la plaza central y sus alrededores en un punto de encuentro para disfrutar de los sabores locales, la música y el ambiente característico de las localidades de la costa bonaerense.

La 19.ª edición se realizará el viernes 13 de noviembre, desde las 18:00, y continuará el sábado 14 y el domingo 15, a partir de las 14:00. Con entrada gratuita, el encuentro tendrá fogones, puestos gastronómicos y cerveceros, además de una feria de artesanos y emprendedores.

“La Fiesta Provincial del Cordero Costero nació en 2008, a partir de la iniciativa de Luis Facca, un vecino muy querido de Mar de Cobo que soñaba con una celebración propia para reunir a la comunidad y generar movimiento turístico antes de la temporada de verano. La idea surgió en una mesa de café, junto a otros vecinos, pensando en una gran comida al aire libre con cordero asado a la estaca. Desde el comienzo, el objetivo fue también ayudar a las instituciones locales a recaudar fondos para sostener sus actividades” , detalló Gaston Rodriguez, presidente de la comisión organizadora.

El cordero costero es el gran protagonista de la celebración. Preparado por asadores locales, llega a las mesas en distintas versiones y se convierte en una invitación a compartir platos tradicionales en un entorno marcado por la cercanía del mar. La propuesta gastronómica se completa con otras alternativas para quienes buscan recorrer los puestos, probar productos y disfrutar de una salida en familia.

“La elección del cordero tiene una relación directa con la identidad de nuestra región, donde la cría ovina forma parte de una tradición muy antigua. Desde aquella primera edición, que superó todas las expectativas, la fiesta creció y se convirtió en un símbolo de Mar de Cobo. Hoy, más de diez instituciones participan de los puestos gastronómicos y trabajan para que cada encuentro mantenga su espíritu solidario. Además de disfrutar de la gastronomía y los espectáculos, quienes nos visitan encuentran una comunidad unida, que mantiene viva esta celebración y el legado de Luis Facca”, señaló Rodríguez.

La música también ocupa un lugar destacado en el programa. Los del Fuego se presentarán el viernes, mientras que Rocío Quiroz y Musiquero Entrerriano integrarán la programación del fin de semana. La elección de la soberana sumará otro de los momentos tradicionales.

Con el paisaje costero como telón de fondo, la celebración invita a extender la visita más allá de la mesa. Las playas, las calles tranquilas y el entorno natural de Mar de Cobo ofrecen la posibilidad de combinar gastronomía y descanso, en una escapada donde las costumbres locales se encuentran con el aire del Atlántico.

Cañuelas, una fiesta para celebrar la dulzura bonaerense

En Cañuelas, el dulce de leche tiene su propia celebración. Este producto, profundamente arraigado en la cultura gastronómica argentina, es el centro de la Expo Cañuelas y Fiesta Provincial del Dulce de Leche, un evento que reúne producción, gastronomía, entretenimiento y promoción del trabajo local.

La cita será del viernes 13 al domingo 15 de noviembre, desde el mediodía, en el Predio Ferial ubicado sobre la Ruta Nacional 205. Durante las tres jornadas, el público podrá recorrer los puestos de artesanos y productores, disfrutar del patio de comidas y asistir a espectáculos en vivo. La entrada será arancelada.

El pabellón principal estará dedicado a los productores de dulce de leche, quienes ofrecerán sus variedades para degustar y comprar. El tradicional concurso será uno de los atractivos principales, con la participación de un jurado técnico y del público para distinguir las mejores elaboraciones, tanto tradicionales como reposteras.

Detrás de cada recipiente hay una actividad productiva que forma parte de la historia de la región. La industria láctea, el trabajo de los establecimientos y el saber de quienes elaboran este clásico argentino encuentran en la fiesta un espacio para mostrar su calidad y acercarse a nuevos consumidores.

La Expo Cañuelas amplía ese recorrido con una propuesta pensada para disfrutar durante todo el día. Los puestos gastronómicos permiten sumar otros sabores al paseo, mientras que los espectáculos musicales completan el ambiente festivo. La combinación convierte al evento en una oportunidad para conocer la producción local y descubrir una ciudad ligada a la tradición agropecuaria.

Las cuatro fiestas ofrecen motivos para organizar una escapada, conocer nuevos rincones y encontrarse con los sabores que distinguen a cada localidad. Son celebraciones en las que la gastronomía se convierte en una puerta de entrada a la cultura, mientras los productores, artistas y vecinos comparten con los visitantes una parte esencial de su historia.

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