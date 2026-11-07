Polonia: un ultraderechista asesinó a nueve personas y dejó 15 heridos en un ataque terrorista en Cracovia

Seis personas murieron y 15 más resultaron heridas, entre ellas dos policías, en un tiroteo cerca de la Plaza del Mercado de Cracovia, en el sur de Polonia, según informa la televisión polaca TVN24 y confirmaron después la Policía y el alcalde de la ciudad.

Los hechos se produjeron poco después de las 15.00 horas, cuando un hombre entró con un vehículo en la peatonal Plaza del Mercado de Cracovia y comenzó a disparar indiscriminadamente contra los transeúntes que paseaban por una de las zonas más concurridas de la ciudad más importante del sur de Polonia.

Según pudo saber elDiario.es de fuentes policiales, el detenido tiene 24 años, es de nacionalidad polaca y tenía un permiso para portar armas de fuego. El ministro de Defensa Władysław Kosiniak-Kamysz negó en sus redes sociales y en una conferencia de prensa posterior las informaciones que apuntaban a la pertenencia de este hombre a alguno de los cuerpos de las Fuerzas Armadas del país.

El ministro del Interior, Marcin Kierwiński, anunció a última hora de este sábado que las fuerzas y cuerpos de seguridad polacos están investigando qué posibles motivaciones tenía el autor de los asesinatos y señaló que “todo apunta a que le fascinaban las ideologías de extrema derecha, aunque esto deberá ser verificado”.

Los disparos terminaron con la vida de al menos cuatro mujeres y dos hombres, según informa TVN24 y confirmó la Policía, y dejaron 15 personas más heridas, entre ellas dos agentes. Los dos efectivos se encuentran en estado grave y tuvieron que ser intervenidos quirúrgicamente. Entre los fallecidos hay tres mujeres de nacionalidad polaca y una cuarta de nacionalidad británica.

El agresor fue abatido a tiros por agentes de policía y trasladado al hospital tras resultar herido y ser detenido formalmente. Además, se procedió a registrar su vivienda, en la que el primer ministro polaco Donald Tusk no descartó que puedan ser encontrados más cadáveres.

Estas declaraciones de Tusk llegaron minutos antes de que la policía polaca confirmase el hallazgo de tres cadáveres en la vivienda del detenido, sobre la que se estaba practicando un registro. A lo largo del sábado se especuló con la posibilidad de que el atacante hubiera terminado con la vida de sus progenitores. Según TVN24, la hermana del detenido también habría sido hallada muerta en la vivienda.

Tusk, quien calificó los hechos de atentado terrorista, quiso agradecer a los oficiales que arriesgaron su integridad física para salvar “muchas vidas” y pidió que “cualquier partidario del atacante sea arrestado rápidamente”. También confirmó que el vehículo del tirador no supone una amenaza tras haber sido revisado por expertos en explosivos y confirmó que se declararán dos días de luto nacional en el país.

Entre los heridos, las autoridades polacas confirmaron que hay cinco de nacionalidad extranjera. Una de ellas, una mujer, es de nacionalidad portuguesa, según confirmó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Portugal . En un mensaje publicado en la red social X, el ministro Paulo Rangel manifestó su “profundo pesar por las víctimas del trágico ataque en Cracovia” y envió sus condolencias a las familias.

En una primera declaración, la portavoz del Comandante Provincial de la Policía en Cracovia, la subinspectora Katarzyna Cisło, declaraba a la televisión TVN24 que el autor de los hechos vestía ropa “de estilo militar”, portaba un rifle de asalto y que en su vehículo se incautaron “numerosas armas y municiones”.

La actuación policial fue acompañada de un gran despliegue de medios de los servicios de Emergencias, entre ellos incluso un helicóptero médico para trasladar a los heridos más graves.

El presidente polaco, Karol Nawrocki, expresó su “enorme preocupación” por “los trágicos acontecimientos ocurridos en el centro de Cracovia” y dijo estar pensando en las víctimas, los heridos y sus familias. El jefe de Estado ordenó el traslado a la ciudad del jefe de la Oficina de Seguridad Nacional va camino de Cracovia y que espera que “se esclarezcan por completo las circunstancias de estos dramáticos acontecimientos”.

El ministro de Defensa Nacional, Władysław Kosiniak-Kamysz, aseguró por su parte que “todas las circunstancias y motivos de este suceso serán investigados minuciosamente”.

Los servicios de Emergencia polacos hicieron un llamamiento a residentes y turistas para que no acudan a la Plaza del Mercado, y a cualquiera que se encuentre en la zona para que se mantengan en lugares seguros.