León XIV llega a la Argentina con una agenda de actos masivos y encuentros sociales en tres provincias

El pontífice llegará desde Uruguay y será recibido en el Aeroparque Metropolitano por Milei, autoridades de la Cancillería y representantes de la Conferencia Episcopal Argentina. Desde allí se trasladará a la Plaza San Martín, donde rendirá homenaje al prócer, y luego a la Casa Rosada, para mantener una audiencia protocolar con el Presidente a las 17.50.

La primera actividad pública formal será en el Palacio Libertad, donde pronunciará un mensaje ante funcionarios nacionales, diplomáticos y representantes de la sociedad civil.

Una agenda con eje en los sectores vulnerables

Durante su estadía, León XIV visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, donde viven más de 400 personas con discapacidad. También irá a la cárcel de Devoto, donde se reunirá con 70 personas privadas de su libertad y escuchará sus testimonios.

La agenda incluye además un encuentro en la Universidad Católica Argentina (UCA) con referentes sindicales, empresarios y representantes del mundo del trabajo.

Misas masivas y un operativo de seguridad

Las celebraciones religiosas convocarán a miles de personas en distintos puntos del país. El Papa encabezará misas en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo; en el predio de la Federación Argentina de Aviones, en la ciudad de Córdoba; y en la Basílica de Luján, donde concluirá su recorrido el próximo miércoles.

El Gobierno estima que más de siete millones de personas se movilizarán durante las jornadas de la visita. Para cubrir las actividades, puso en marcha un operativo de seguridad coordinado por el Ministerio de Seguridad a través de un Comando Unificado.

El dispositivo contempla la participación de cerca de 50.000 efectivos de las cuatro fuerzas federales, la SIDE, el Servicio Penitenciario y las policías de las jurisdicciones involucradas. También contará con el apoyo permanente de la cápsula de custodia de la Guardia Suiza y la Gendarmería Vaticana.