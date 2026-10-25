Día Mundial de la Pasta: ¿por qué se celebra el 25 de octubre?

Cada 25 de octubre se celebra el Día Mundial de la Pasta, una fecha dedicada a uno de los alimentos más extendidos de la gastronomía mundial. La conmemoración tiene su origen en el primer Congreso Mundial de la Pasta, celebrado en Roma en 1995, cuando representantes del sector impulsaron una jornada para difundir sus características nutricionales, su historia y su importancia cultural.

Aunque está estrechamente vinculada con Italia, el origen de la pasta sigue siendo motivo de debate. Una de las versiones más conocidas atribuye su llegada a Europa a Marco Polo, tras sus viajes a China durante el siglo XIII. Sin embargo, existen antecedentes de preparaciones similares en la antigua Roma, anteriores a los viajes del explorador veneciano.

Con el paso de los siglos, la pasta se convirtió en uno de los principales símbolos de la cocina italiana y extendió su consumo a buena parte del mundo. Actualmente existen cientos de variedades, que se diferencian por su forma, tamaño, composición y modo de preparación.

Un alimento presente en todo el mundo

La pasta se caracteriza por su versatilidad. Puede combinarse con salsas, carnes, pescados y vegetales, además de incorporarse a preparaciones vegetarianas y veganas. Desde los tradicionales espaguetis hasta las lasañas y los ravioles, forma parte de recetas que varían según las costumbres gastronómicas de cada país.

Desde el punto de vista nutricional, es una fuente de hidratos de carbono, que aportan energía al organismo. Su composición nutricional depende del tipo de harina utilizada, de los ingredientes incorporados y de la preparación final.

Italia se mantiene entre los principales productores mundiales y encabeza el consumo por habitante, con más de 23 kilos anuales por persona, según los datos citados por el sector. Su presencia también es importante en países como Estados Unidos, Brasil, Japón y la Argentina, donde forma parte de la alimentación cotidiana.

La conmemoración también busca promover prácticas de producción y consumo sostenibles, vinculadas con el aprovechamiento de los recursos agrícolas y la reducción del impacto ambiental de la industria alimentaria.

Cuáles son los principales tipos de pasta

Existen cientos de variedades de pasta en el mundo. Entre las más conocidas se encuentran: