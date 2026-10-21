Menem consiguió quórum y negocia con los aliados una ley de discapacidad de consenso

Martín Menem jugó con pragmatismo, negoció con los aliados, y consiguió abrir el recinto. Con el apoyo de los gobernadores de Catamarca, Salta, Santa Fe, Misiones y Córdoba, el oficialismo logró sentar en sus bancas a los diputados que la oposición no había conseguido reunir la semana pasada. La clave de la sesión, que se extenderá por más de 17 horas, es la nueva ley de discapacidad, que Menem pretende consensuar con los bloques aliados y apropiarse, así, de una de las principales banderas de la oposición.

Los borradores continuaban circulando entre los Whatsapp de los diputados cuando Menem dio comienzo a la sesión. Con 132 presentes, el oficialismo consiguió quórum con facilidad, valiéndose de los apoyos de muchos de los diputados que se habían ausentado en la sesión opositora por el DNU 70/2023 la semana pasada. Solo los tucumanos que responden a Osvaldo Jaldo repitieron la estrategia y, sabiendo que el oficialismo tendría el número, se negaron a dar quórum. El desafío no era conseguir quórum, sin embargo, sino terminar de consensuar una propuesta que reemplazase la emergencia en discapacidad, que vence este año.

Después del rechazo político y social al capítulo del Presupuesto de Mario Lugones que avanzaba contra el sistema de prestaciones de discapacidad, Menem tuvo que cambiar la estrategia del oficialismo. Mandató a la bullrichista Laura Rodríguez Machado a redactar una propuesta “superadora” y a negociarla con el radicalismo y los bloques provinciales de Misiones, Salta y Tucumán. El objetivo era evitar que la oposición lograse imponer una nueva prórroga a la emergencia en discapacidad: Menem aceptó negociar una alternativa a la propuesta del Gobierno, aún yendo en contra de los intereses de Luis Caputo, a cambio de evitar un mal mayor.

Se acordó un borrador que sostiene el régimen de prestaciones por discapacidad y su universalidad, tal como viene funcionando hace 30 años. Las pensiones continuarán representando el 70% de la jubilación mínima. Y se incluyó la actualización mensual por inflación de las prestaciones y la inclusión laboral, que habilita a las personas a cobrar una pensión con discapacidad teniendo un trabajo formal o informal con salarios de hasta dos sueldos mínimos. Dos puntos que fueron introducidos por la emergencia en discapacidad el año pasado (que Javier Milei intentó vetar y fracasó).

La redacción de la propuesta, en la que intervino la caputista María Ibarzabal Murphy, tenía varias lagunas en la redacción que generaba sospechas en la oposición, que solicitó cambios. Uno fue que se especificara que la cobertura de salud, incluida en el plan “Incluir Salud”, fuera para todas las prestaciones por discapacidad, incluso las pensiones por “invalidez laboral” (que es como se denominaba a las pensiones previo a la ley de emergencia). El otro fue aclarar que cobrar una pensión por discapacidad no te inhabilitaba a cobrar otro tipo de asignación, como la AUH.

El oficialismo buscaba anotarse un triunfo político doble negociando con los aliados. Acordar un proyecto, con apoyo de casi todos los bloques, no solo desactivaba la maniobra de la oposición, sino que le quitaba la bandera de la defensa de las personas con discapacidad. Menem pretendía, incluso, sumar el apoyo de los bloques opositores que defienden la prórroga de la emergencia.

Mientras la sesión se llevaba a cabo, las negociaciones continuaban. El misionero Oscar Herrera Ahuad era el encargado de centralizar las conversaciones con el oficialismo, y en la oposición seguían con atención sus movimientos. Los socialistas, radicales y lilitos de Provincias Unidas analizaban acompañar el proyecto del oficialismo si Menem aceptaba incluir todos los cambios pedidos por el misionero. Hasta los peronistas de Unión por la Patria tenían un debate interno sobre qué hacer: si defender la prórroga, que podía ser vetada por Milei, o respaldar el proyecto del oficialismo, que incluía muchos de los puntos de la emergencia.

Además de la ley de Discapacidad, la Cámara de Diputados tratará la nueva versión de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada de Federico Sturzenegger. Sin hacer mención a la contradicción originaria, el oficialismo se abocó a defender el proyecto que incluye, dentro de sí, un artículo que restituye la Ley de Tierras de Cristina Fernández de Kirchner. Por la madrugada, a su vez, se espera que se debata las propuestas de alivio financiero para los endeudados, aunque el oficialismo apuesta a que la sesión se caiga antes por falta de quórum.

MCM/CRM