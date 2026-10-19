Día Mundial de la lucha contra el Cáncer de mama: ¿por qué se conmemora cada 19 de octubre?

Cada 19 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, una fecha de referencia en las campañas de concientización sobre la enfermedad. La jornada busca visibilizar su impacto, promover la detección temprana y recordar la importancia de garantizar el acceso a los controles médicos y los tratamientos. La iniciativa se enmarca en las actividades que se desarrollan durante octubre, conocido como el Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama.

El cáncer de mama es el tumor más frecuente entre las mujeres. Se origina cuando algunas células de la mama comienzan a multiplicarse de manera anormal y pueden formar un tumor maligno. Aunque afecta principalmente a las mujeres, también puede presentarse en varones.

La detección temprana es una de las principales herramientas para mejorar el pronóstico. La mamografía permite identificar lesiones que todavía no pueden palparse y detectar la enfermedad en etapas iniciales. La edad de inicio y la frecuencia de los controles dependen de las recomendaciones sanitarias, los antecedentes personales y los factores de riesgo de cada persona.

Cuáles son los síntomas del cáncer de mama

En sus primeras etapas, la enfermedad puede no presentar síntomas. Sin embargo, algunos cambios requieren una consulta médica: la aparición de un bulto o endurecimiento en la mama, las modificaciones en su tamaño o forma, las alteraciones en la piel, el hundimiento del pezón, las secreciones anormales y la presencia de nódulos en la axila.

Estos signos no implican necesariamente un diagnóstico de cáncer, pero deben ser evaluados por un profesional. La ausencia de síntomas tampoco descarta la enfermedad, por lo que no reemplaza los controles recomendados.

Factores de riesgo y prevención

La edad, los antecedentes personales y familiares y determinadas alteraciones genéticas pueden aumentar el riesgo de desarrollar cáncer de mama. También existen factores relacionados con los hábitos de vida, como el consumo de alcohol, el sedentarismo y el sobrepeso.

Mantener una alimentación equilibrada, realizar actividad física y evitar el tabaco y el alcohol son medidas que contribuyen al cuidado de la salud y pueden reducir algunos riesgos, aunque no garantizan que la enfermedad no aparezca.

La conmemoración busca recordar que la detección temprana y el acceso oportuno al diagnóstico y al tratamiento son fundamentales. Las campañas también ponen el foco en las dificultades que enfrentan algunas personas para acceder a los estudios y a la atención sanitaria.