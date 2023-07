La madre de Cecilia Strzyzowski encabezó una marcha en el puente que une Chaco y Corrientes

Cientos de personas marcharon este domingo en el puente General Belgrano, que une las provincias de Chaco y Corrientes, para reclamar justicia por Cecilia Strzyzowsky, al cumplirse un mes de su desaparición y femicidio, por el que quedaron bajo prisión preventiva su marido, sus ex suegros y cuatro colaboradores de esa familia.

La madre de la víctima Gloria Romero anunció que pedirá “apoyo internacional” para urgir el esclarecimiento del caso, a la vez que aseguró que su hija “tenía miedo”, pero que “nunca se lo dijo” para protegerla.

“Si no tengo apoyo nacional, lo voy a buscar internacional, no voy a cortar rutas, las cosas se van a hacer bien, donde no haya que romper nada, no voy a ser violenta, pero no tengo miedo, aunque me vengan a amenazar porque acá hay una mamá que tiene huevos”, afirmó la mujer en diálogo con la prensa durante esta tarde.

A su vez, Gloria profundizó el pedido a los imputados, el dirigente político y social Emerenciano Sena, su esposa Marcela Acuña y el hijo de ambos y expareja de la víctima, César Sena, para que den indicios sobre el destino final de la mujer. “No queremos más desaparecidos, nos tienen que entregar algo”, suplicó.

La mujer después reclamó que las viviendas sociales que construyen en la ciudad chaqueña de Resistencia, como parte de políticas estatales instrumentadas por la fundación que maneja Emerenciano Sena, sean transferidas a sus beneficiarios y pidió que la organización sea retirada de la obra.

“(Los beneficiarios) no nos apoyan, pero no me importa, porque están dominados y les lavaron las cabezas, pero esas casas tienen que pasar a sus dueños porque no puede ser que los tengan como rehenes diciéndoles 'si no hacés lo que yo te digo te saco la casa'; nunca son propietarios”, indicó la madre de Cecilia.

Y continuó: “Si el gobernador quiere hacer Justicia, que pase la escritura de las casas a sus dueños”. La mujer cerró la jornada con una convocatoria abierta a un festival popular organizado para el día del cumpleaños de Cecilia, el 3 de agosto, en la ciudad de Resistencia.

Las declaraciones de Gloria tuvieron lugar durante un acto en el barrio San Pedro Pescador, ubicado en la cabecera del lado chaqueño del viaducto que atraviesa el río Paraná, luego de finalizar el “abrazo simbólico” realizado en el puente interprovincial General Belgrano.

En ese lugar, alrededor de 300 personas de ambas márgenes del Paraná concentraron en el medio del puente a las 16, con banderas argentinas y telas de color rosa, símbolo de este reclamo.

La movilización, que estaba prevista para las 17, quedó adelantada a las 15, hora desde la que, tanto en Chaco como en Corrientes, comenzaron a reunirse familiares y amigos, así como público en general.

Al mismo tiempo que los manifestantes circulaban desde ambos extremos por las pasarelas peatonales del puente, un vehículo con sonido desde el Chaco llegó a la avenida costanera de Corrientes, con las consignas de la protesta en altavoz.

La manifestación avanzó sin cortar el tránsito, pero con interrupciones momentáneas y una custodia vial de la Gendarmería Nacional

También entre los presentes estuvieron representantes de la organización Madres del Dolor, que nuclea a familiares de víctimas, con el objetivo de acompañar a la familia de Cecilia.

“Cecilia no merece una mamá triste, merece una mamá que luche por justicia”, dijo la madre del dolor Bernarda Benítez. Su hijo Ariel Frutos desapareció en Ezeiza en marzo del 2015.

Florencia Villa, madre de Federico Romero, un oficial inspector de la Policía de Formosa muerto en dudosas circunstancias en 2016, por su parte, aportó: “Los familiares de víctimas de diversos lugares nos damos un abrazo fraterno con Gloria por ese dolor que llevamos en el alma y con el que podemos decir 'acá estoy', porque nos hacemos más fuertes unidas reclamando justicia”.

En ese sentido, Villa opinó en sintonía con las declaraciones de Gloria Romero al señalar que “si no nos ayudan en la Justicia argentina las Madres del Dolor, vamos a ir a la Justicia internacional”.

Además pasaron por el escenario principal del acto Cecilia Acevedo de la ciudad de Río Gallegos, cuya hija permanece desaparecida hace un año, así como Karina Silguero, hermana de Sandra Silguero, asesinada en Corrientes de más de 100 puñaladas en 2015 y por el crimen está señalado como autor su expareja, Daniel Borlicher, quien permanece prófugo.

Apelan prisiones preventivas de dos de los siete imputados

Los abogados defensores de Emereciano Sena y Marcela Acuña apelaron este domingo la prisión preventiva dispuesta contra la pareja acusada de la coautoría del crimen.

La medida fue presentada por los letrados Juan Carlos Saife y Jorge Sebastián Vallejos ante el Juzgado de Garantías Héctor Sandoval después de que el Equipo Fiscal Especial (EFE) anunció el pasado 29 de junio el arresto de Sena y Acuña, a quienes acusó de la coautoría del hecho.

Ese mismo día dictó la misma medida para César Sena, a quien le atribuyen la autoría del femicidio; y sobre el chofer José Gustavo Obregón (42), su mujer Fabiana González (36), el casero del campo de los principales sospechosos, Gustavo Melgarejo (29), y su pareja Griselda Reinoso (42), todos ellos acusados del “encubrimiento agravado” del crimen.

Tras la apelación, esperaban que sea fijada una audiencia para que los letrados Saife y Vallejos fundamenten oralmente su posición.

El femicidio

El 2 de junio pasado la joven de 28 años fue vista por última vez cuando concurrió a la casa de Emerenciano Sena y Marcela Acuña, sus suegros.

Tanto la pareja como el esposo de la víctima, César Sena, permanecen detenidos junto a otro grupo de personas que habrían actuado para llevar adelante un presunto plan de eliminación y desaparición de la mujer.

César Sena fue imputado con prisión preventiva por homicidio premeditado triplemente calificado: por el vínculo, por femicidio y por el concurso de dos o más personas y a sus padres los acusan de homicidio premeditado con el concurso de dos o más personas.

También fueron detenidos el chofer de los Sena José Gustavo Obregón (42), su mujer Fabiana González (36), el casero del campo de los principales sospechosos, Gustavo Melgarejo (29), y su pareja Griselda Reinoso (42) por el supuesto encubrimiento del hecho.

MB con información de agencia de noticias Télam