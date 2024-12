Milei afirmó que la sesión en la que se destituyó a Kueider es “inválida” y apuntó contra Victoria Villarruel

El presidente Javier Milei sostuvo este viernes que la sesión en la que se destituyó al legislador Edgardo Kueider es “inválida”, al argumentar que durante ese trámite legislativo la vicepresidenta Victoria Villarruel debía estar a cargo del Poder Ejecutivo.

“No se puede hacer lo que hizo la doctora Villarruel. Argentina tiene un sistema republicano de Gobierno, el Poder Ejecutivo no se puede meter con el legislativo, ni viceversa. En el momento que yo entro de viaje se produce la acefalía y queda a cargo del Ejecutivo la vicepresidenta. Si ella preside la sesión del Congreso está trabajando en dos cargos y eso violenta la división de poderes”, sostuvo Milei en declaraciones a la emisora radial El Observador.

En una entrevista con Luis Majul, el presidente detalló que Villarruel fue informada con 48 horas de anticipación sobre su viaje. “La Escribanía General de la Nación interactuó con la secretaria de Villarruel, así que también fue notificada la secretaria. Cuando yo termino de firmar el jueves, el escribano general la llama a Villarruel y como no contestaba, le escribieron a su secretaria y tampoco contestó”, relató.

Por otra parte, Milei afirmó que respalda la iniciativa de Ficha Limpia y asguró que no fue aprobada por “problemas técnicos y políticos” que impidieron su avance en la Cámara de Diputados. “Yo soy impulsor de Ficha Limpia. En la sesión se sabía que no daban los números. Algunos de nuestros diputados, casi en un error infantil, se fueron. Pero incluso sumándolos, no alcanzaba. Nadie dice que de Juntos por el Cambio faltaron 12. Además, algunos, perseguidos políticamente, no apoyaban el proyecto”, afirmó.

Milei propuso trabajar en una versión revisada de la iniciativa: “El proyecto como está ahora deja afuera a los buenos y mete a los chorros. Va en contra del objetivo de los argentinos, que es sacar a los corruptos. Hagamos un proyecto que contemple las trampas electorales que puedan usar para evitar que compitan quienes tienen chances de ganar”.

En otro momento de la entrevista, el líder libertario volvió a expresar su respaldo a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien recientemente marcó distancia del PRO y manifestó su alineamiento con La Libertad Avanza. Al respecto, Milei comentó: “La gente que rodeaba a Macri vivía dinamitándole la gestión. Ahora Bullrich tiene la libertad para actuar”.

DM