Kueider también cuestiona la validez de la sesión del Senado y pide que le restituyan su banca

Edgardo Kueider aprovechó el conflicto abierto en torno a quien debía presidir la sesión en la que el Senado decidió su expulsión del cuerpo y presentó un recurso de amparo ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo para que se declare nula la resolución de la Cámara y se le restituya su banca.

El ex senador peronista devenido en libertario se encuentra con arresto domiciliario en Paraguay, luego de ser detenido por la policía de ese país con más de u$s 200.000 y $600.000 sin declarar

En una sesión presidida por Victoria Villarruel, el Senado resolvió ayer su expulsión del cuerpo por una amplia mayoría: 61 votos a favor, cinco negativos y una abstención. El conflicto surgió porque el presidente Javier Milei ya se encontraba en viaje hacia Italia –donde se reunirá con la Primera Ministra de ese país, Georgia Meloni–. y Villarruel no puede estar presidir el Senado si está a cargo de la Presidencia. En otro capítulo mas de la interna entre el Presidente y su vice, desde la Casa Rosada le achacaron a la vicepresidenta “incumplimiento de los deberes” y pusieron en dudas la validez de la sesión.

En su defensa, Villarruel argumentó que el traspaso de mando se firmó a las 19, cuando la sesión ya había terminado.

Ahora, Kueider denunció ante el Juzgado Contencioso N°6 que hubo “irregularidades” en la sesión y pidió que se la declare nula. El ex senador argumentó que su situación no fue debatida antes de llegar al recinto, que debería haberse tratado antes en la Comisión de Asuntos Constitucionales –que justamente él presidía– y que no se le permitió hacer un descargo ni ejercer su derecho de defensa.

“No pueden tomar una medida sancionatoria, y menos una expulsión, por una presunción. Me parece una locura institucional”, había dicho ayer en declaraciones a La Nación, poco antes del inicio de la sesión.

Su abogado, Maximiliano Ruiz, envió también una notificación a Villarruel en la que señala que este viernes “se ha dado inicio a una acción judicial por medio de la cual se controvierte la constitucionalidad y validez de la sesión” por medio de la cual “se dispuso la remoción del cargo de senador nacional de mi asistido”.

En la presentación, le reclama a Villarruel que “deje sin efecto la resolución alcanzada en esa sesión”. “Hasta tanto exista un pronunciamiento judicial a su respecto, solicito tenga a bien tomar las medidas de resguardo propias de la función, de las oficinas y del personal afectado al mismo”, agrega.

La camporista Stefanía Cora es quien deberá asumir en reemplazo de Kueider para completar el mandato hasta diciembre de 2025.

Con información de Parlamentario