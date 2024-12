El Senado finalmente expulsó a Kueider: libertarios y aliados cambiaron sus votos a último momento

En un hecho de características inéditas desde el retorno de la democracia, el Senado de la Nación expulsó a uno de sus miembros: Edgardo Kueider fue finalmente excluido de su banca este jueves, tras haber sido detenido hace dos semanas en Paraguay con más de U$S200.000 y $600.000 sin declarar. La decisión de una mayoría agravada del recinto tiene un alto impacto político porque el legislador asumió su cargo por el Frente de Todos en 2019 pero en el último año se reconvirtió en un apoyo clave para el gobierno de Javier Milei.

La expulsión del senador nacional por Entre Ríos se construyó a partir de cambios de votos a último momento en el PRO y la UCR, pero sobre todo del mismo espacio de La Libertad Avanza. El pedido de desafuero de la jueza Sandra Arroyo Salgado, conocido minutos antes de que se abra el recinto, fue determinante para el giro en esos dos espacios. Los libertarios, a su vez, tuvieron que admitir públicamente que no tenían fuerza suficiente solo para suspender al legislador.

El macrismo y el radicalismo se debatían hasta anoche la posibilidad de suspender a Kueider, como proponían los libertarios. Esa incertidumbre hacía prever que la votación de hoy podía terminar en nada, ya que cualquiera medida disciplinaria necesita el voto de los dos tercios de los presentes. Pero la decisión de la magistrada federal inclinó la balanza inevitablemente hacia la expulsión con el correr de la sesión.

Los votos para remover a Kueider entonces surgieron del kirchnerismo-peronismo de Unión por la Patria, más algunos del PRO y la UCR y LLA. Superaron con creces los 2/3 que exige el reglamento para destituir a un legislador nacional: hubo 61 votos a favor, cinco negativos y una abstención.

La definición del caso Kueider expuso una debilidad del Gobierno, ya que sus senadores mantuvieron hasta último momento el voto por la suspensión, pese a que el propio Milei anoche dijo que debería ser “echado a patadas”. Además el legislador era un aliado clave de los libertarios: había conseguido importantes acuerdos durante los últimos meses con Santiago Caputo a cambio de apoyar la ley Bases y blindar los vetos presidenciales. Era jefe de la sensible Comisión de Asuntos Constitucionales y miembro de la Bicameral de Inteligencia.

El kirchnerismo, a su vez, saca provecho con la salida de Kueider: en su lugar deberá ingresar quien lo acompañó en la boleta de 2019 en la provincia: Stefania Cora, actual diputada provincial y dirigente de La Cámpora. Así el interbloque de UP pasaría de 33 a 34 senadores propios. Se acerca un voto más a la mayoría propia de 37 legisladores.

Otro espacio que quedó expuesto fue el interbloque Provincias Unidas, de representantes de distintos gobernadores cercanos y dialoguistas con la Casa Rosada. En los hechos, el bloque que cobijó a Kueider perdió ahora una banca.

La definición estuvo rodeada de suspenso cuando al filo de la votación, pasadas las 15, el oficialismo pidió un cuarto intermedio para una discusión a puertas cerradas entre los presidentes de los bloques y la vicepresidenta Victoria Villarruel. Voces en la oposición entendieron que el Gobierno buscaba a último momento “salvar” al legislador buscando que no haya 2/3 de los votos.

En la previa a la sesión habrían caído muy mal los dichos del propio Milei de anoche, cuando dijo al salir del stream libertario La Misa que a Kueider había que “echarlo a patadas”. Lo mismo sobre el encendido tuit de Villarruel, que este miércoles pidió agregar un pedido de suspensión para el ultrakirchnerista Oscar Parrilli, también con causas abiertas en la Justicia. “Villarruel y Milei se fueron de boca y quisieron redoblar la apuesta y terminaron unificando todo el recinto, menos LLA”, entendió un operador parlamentario.

A la oposición aliada sin embargo le quedaron pocos argumentos para seguir sosteniendo a Kueider luego de que la jueza Arroyo Salgado pidiera su desafuero. En el PRO votaron contra la expulsión el coterráneo de Kueider Alfredo de Angeli, la cordobesa Carmen Álvarez Rivero, la chubutense Andrea Cristina y el misionero Martín Goerling. Todos ellos responden directamente a Mauricio Macri. En la UCR el único díscolo fue Maximiliano Abad (Buenos Aires) y se ausentó Víctor Zimmerman (Chaco).

También se levantó antes de votar el peronista Gerardo Montenegro (referenciado en el gobernador de Santiago del Estero) y los santacruceños que responden a su gobernador José Carambia y Natalia Gadano. El salteño Juan Carlos Romero, habitual aliado del Gobierno, se abstuvo aduciendo que no podía acompañar al kirchnerismo. Votaron por la exclusión los compañeros de banca de Kueider en Unidad Federal, la cordobesa Alejandra Vigo y el correntino Camau Espínola.

Y los seis libertarios votaron a favor de la exclusión, definición que tuvo que adelantar el jefe de bloque Ezequiel Atauche a viva voz y que reveló el incómodo trago que tuvo que pasar el gobierno de Milei, con límites muy marcados en el Senado para imponer su voluntad: “Teníamos la intención de suspender al senador Kueider. Se necesitan dos tercios y no lo pudimos conseguir. A la vez no queremos dejar que esto quede sin ningún tipo de votación, por lo que no sería bueno para nosotros no sancionarlo y que quede con una licencia. Al no tener números, vamos a votar por la expulsion”.

