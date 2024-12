Más trabajo y confianza en las petroleras: la posición de los impulsores del buque de GNL en el golfo San Matías

Atravesada por el sentimiento de derrota de ambientalistas, científicos y vecinos que se oponen al proyecto, la localidad de San Antonio Este celebró este miércoles una audiencia pública para avanzar en la instalación de un buque de licuefacción en el golfo San Matías. En esta área del Atlántico, que baña las costas de la provincia de Río Negro, la comunidad costera se pudo expresar a favor y en contra del desarrollo encabezado por la petrolera Pan American Energy (PAE). Un proyecto que durante la mañana del miércoles parecía estar ya aprobado, aunque no se había cumplido la exigencia legal de realizar la audiencia.

Hasta septiembre de 2022, el golfo San Matías era un área protegida por ley. Pero en dicha fecha, los legisladores de Río Negro barrieron con la legislación histórica de la provincia para habilitar el transporte de hidrocarburos y de esa manera, posibilitar el desarrollo de al menos tres proyectos hidrocarburíferos en estas aguas y sus costas. Ahora, el buque de licuefacción de gas natural planteas posibles riesgos para la fauna marina y el ecosistema local -como la coalisión de los buques con las ballenas francas australes y sus crías-, además de amenazar al turismo de la zona. El proyecto generan profundas divisiones en la sociedad costera rionegrina.

La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la provincia, a cargo de Judith Jiménez, deberá tener en cuenta los planteos de la comunidad, de científicos y expertos acerca de la presencia futura del buque en esta zona rodeada de áreas naturales protegidas y que coinciden con la ruta migratoria de la ballena franca austral y sus crías. Si bien, las expresiones que se escucharon en la audiencia no son vinculantes, la funcionaria deberá atenderlos antes de dictaminar si aprueba o no el Estadio de Impacto Ambiental (EIA) del buque.

Desde esta localidad vecina a la turística Las Grutas, elDiarioAR cubrió la audiencia y habló con los principales impulsores del proyecto: el intendente de San Antonio Oeste, Andrés Casadei; la Secretaria de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Rio Negro, Judith Jimenez; Marcos Porteau, gerente de proyectos de la empresa Southern Energy, que integran PAE y la noruega Golar; y la empresa consultora que realizó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

La audiencia contó con 220 oradores y se extendió por más de 12 horas. A las 7.30 de la mañana, cuando comenzaba la acreditación de oradores, prensa y público espectador, el gimnasio municipal de San Antonio Este estaba vallado, con presencia policial y de Gendarmería, que rodeaba toda la manzana. Miembros de las fuerzas de seguridad durmiendo en tiendas de campaña o copando el hotel Calafken y buses estacionados afuera del gimnasio pintaron la imagen de la mañana.

Roxana Roccatagliatta, profesora de historia y participante de la Fundación Inalafquen, contó a elDiarioAR: “Esto se ha transformado en una audiencia pública cuasi formal, demagógica y con un clima de militarización. Yo nunca vi tanta policía y tanta gente armada afuera de un espacio de participación pública y ciudadana”.

Poco a poco, militantes del sindicato de la construcción, la UOCRA, bajaron de buses de larga distancia con bombos, redoblantes y banderas, y comenzaron a sentarse en las afueras del gimnasio. El ingreso al lugar siempre estuvo custodiado por personal policial, que fue dejando entrar a las personas de a grupos de cuatro. La mayoría de oradores, funcionarios y miembros de prensa lograron entrar con normalidad.

Sin embargo, alrededor de las 10 de la mañana, un grupo de alrededor de 20 personas comenzaron a aplaudir ya que no les permitían el acceso. Entre ellos había personas mayores que habían viajado desde Viedma para poder escuchar acerca del proyecto, y también asesores de prensa de legisladores que no pudieron ingresar. La respuesta de los organizadores de la audiencia así como de la policía fue que, a pesar de haber espacio físico y sillas vacías, debían garantizarse sólo para las personas inscriptas y acreditadas. A medida que el salón del gimnasio fue vaciándose, las personas lograron ingresar.

El primer orador en contra del proyecto por la instalación del buque licuefactor fue el coordinador de legales de la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Cristian Fernandez. Y fue el discurso que dio pie al sonido de fondo que intentó tapar a todas las voces opositoras de la jornada: el ruido ensordecedor de militantes de UOCRA con bombos y redoblantes que comenzaban a retumbar en el interior del gimnasio municipal.

Cuando Fernandez alertó sobre los impactos acumulativos para el ecosistema marítimo del resto de las actividades hidrocarburíferas proyectadas dentro del golfo San Matías, que no fueron tenidos en cuenta en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), la UOCRA se hizo sentir. Fernández se refería al oleoducto Vaca Muerta Sur y al gasoducto de Punta Colorada, los otros dos proyectos que se desarrollarán en la zona del golfo. Los expertos plantean que las autoridades ambientales de la provincia no pueden analizar los impactos de estos tres proyectos de forma aislada sino conjunta, ya que se desarrollarán al mismo tiempo, afectando al ecosistema marítimo y las actividades económicas de la zona, como el turismo en Las Grutas, como informó este miércoles elDiarioAR.

Al consultarle sobre el tema de los impactos acumulativos, la secretaria de Ambiente y Cambio Climático sostuvo ante elDiarioAR: “Lo pedimos en las primeras observaciones que le hicimos al Estudio de Impacto cuando lo recibimos. Todas esas cuestiones de cambio climático, variables de cambio climático, cuestión acumulativa, lo pedimos. No sé, la verdad que el estudio, digamos, no es que lo haya leído. Sino que no sé si está o no, pero sí lo pedimos y lo pedimos anteriormente también, así que es una variable que la vamos a incorporar”.

-¿Y quiénes lo leyeron entonces?-, preguntó este medio.

-El área técnica. Yo lo he leído, pero los que minuciosamente leen los estudios es un equipo de la Secretaría de Ambiente con diferentes responsables y diferentes profesionales.

Sólo para rionegrinos

Uno de los puntos más polémicos de las audiencias públicas en Río Negro es que la ley local sólo habilita a ciudadanos de la provincia a expresarse en audiencias públicas de proyectos que requieren de la participación y control ciudadano. Sin embargo, los distintos proyectos hidrocarburíferos que se están llevando adelante en la zona del golfo San Matías son criticados por sectores económicos y ambientalistas de la vecina provincia de Chubut, ya que el golfo el lindero con Península Valdés, área natural protegida y Patrimonio de la Unesco. “Cualquiera puede venir a la audiencia pública, puede venir a escuchar,de hecho puede hacer preguntas después, hay un bloque de preguntas escritas” y concluyó “lo que no puede hacer quien no viva en Río negro es hacer el uso de la palabra, pero no es por nosotros, es porque está establecido en la ley”, sostuvo la secretaria de Ambiente y Cambio Climático ante la consulta.

El buque

Uno de los impulsores del proyecto de las petroleras es el Intendente oficialista de San Antonio Oeste, Andrés Casadei (Juntos Somos Río Negro), quien lidera el municipio que comprende a la localidad de San Antonio Este, entre otras. El funcionario explicó lo que para él implicaría poder instalar el proyecto del buque de licuefacción: “Es una inversión muy grande, con la generación de empleo” y porque “el haber sido elegidos por las empresas genera para nosotros una expectativa económica y laboral, sin perder en cuenta lo que es el ambiente”, afirmó.

Respecto de las expectativas de ingresos y la repartición de las ganancias de las exportaciones en caso de que se instalara el buque de licuefacción en el golfo, el intendente respondió que aún no están pensando en ese tópico: “Estamos en los pasos previos, de aprobación del proyecto. Una vez aprobado el proyecto, veremos cuáles son los beneficios impositivos, pero la verdad es que lo que nosotros buscamos son los beneficios para la sociedad, que haya más trabajo para nuestros jóvenes, que tanto les cuesta conseguir trabajo”. “Creo que esos son los principales beneficios. Después, si hay algún beneficio impositivo, bueno, bienvenido sea”, concluyó ante la consulta de elDiarioAR.

Uno de los puntos neurálgicos del debate fue la generación de empleos locales, que se espera lleguen a 600 en la etapa de construcción y a 850 en la etapa de funcionamiento del buque. elDiarioAR consultó al intendente si ese número era suficiente, a lo que Casadei respondió: “Es el número que dice la empresa, pero aparte de eso, vos tenés que sumar todo lo que eso genera en forma indirecta, todo el movimiento económico, esos 600 se multiplican por tres o por cuatro”.

Una de las dudas que sobrevolaron en la audiencia es la continuidad de esos puestos de trabajo una vez que acabe la etapa primaria del proyecto, como informó este medio. El gerente de Southern Energy sostuvo que los puestos de construcción, durante la primera etapa, durarán entre 18 y 22 meses. Al respecto el intendente sostuvo que “nuestra tarea ahora es capacitar a toda nuestra sociedad en la tarea que se requieren para esta empresa, para la instalación”. “Vamos a empezar un curso de oficio el año que viene, la escuela técnica, un colegio de oficios, y vamos a ir dando todas las herramientas necesarias para que sean nuestros vecinos los que obtengan ese trabajo”.

Cómo sigue

A partir de la celebración de la audiencia pública, la secretaria de Ambiente y Cambio Climático deberá emitir un dictamen en el que debe informar si aprueba o no el Estadio de Impacto Ambiental (EIA) presentado por las petroleras. “No tenemos fecha pensada. Creo que todavía quedan muchos intercambios para hacer, muchas consideraciones para hacer, así que no te puedo decir exactamente. Estamos en la mitad del proceso”, informó la funcionaria.

A las 19 horas, ya habían expuesto 130 de los 220 oradores inscriptos. Roxana Roccatagliatta había presenciado a los oradores que se expresaron tanto a favor como en contra del proyecto. “A mí me queda una sensación de desazón y de profunda tristeza porque la verdad es que veo como la gente ha sido manipulada y engañada con falsas promesas de trabajo y progreso”, sostuvo. “Vienen a expresar su adhesión a un proyecto que les promete espejitos de colores, y no va a ser así”.

elDiarioAR viajó a San Antonio Este gracias a la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

ED