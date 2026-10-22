Zuckerberg logra un blindaje económico por parte de Meta ante un posible impuesto para ricos en California y se queda en Silicon Valley

Mark Zuckerberg amenazó con vender su casa y abandonar Silicon Valley. Pero el consejo de administración de Meta modificó su estructura accionarial para facilitarle el pago del impuesto, en caso de que los votantes lo aprueben.

En efecto, Meta alcanzó un acuerdo con Zuckerberg para asegurar su permanencia en California, después de que el director ejecutivo de la empresa amenazara con abandonar el estado, donde se encuentra la sede central de la compañía, si los votantes aprueban una propuesta de impuesto sobre la riqueza el próximo 3 de noviembre.

Según los términos del acuerdo, Zuckerberg recibirá acciones sin derecho a voto que podrá vender para cubrir una factura fiscal multimillonaria, en caso de que la propuesta salga adelante, informa Reuters.

A cambio, se compromete a mantener su residencia en California, o en cualquier otro lugar donde Meta establezca su sede principal, durante un periodo de ocho años, informó la empresa este miércoles.

Zuckerberg, la sexta persona más rica del mundo según Forbes, comunicó a Meta que estaba valorando trasladar su residencia principal fuera de California, ya que la Proposición 40, una medida sometida a votación, conocida como el “impuesto sobre la riqueza de California”, podría suponerle una carga fiscal enorme.

La Proposición 40, que plantea imponer a los multimillonarios del estado un gravamen único del 5%, no tiene garantizada su aprobación. El estado alberga a unos 250 multimillonarios, cuya riqueza conjunta supera los 2 billones de dólares.

Zuckerberg, con un patrimonio neto de aproximadamente 240.000 millones de dólares, podrá vender el 20% de las acciones de Clase C que reciba, equivalente al 10% de su participación económica total en la empresa, lo que le permitirá pagar una eventual factura fiscal sin perder el control mediante sus derechos de voto.

La compañía anunció este miércoles que, en enero de 2027, emitirá una nueva categoría de acciones ordinarias de Clase C sin derecho a voto, lo que equivale, en la práctica, a un desdoblamiento de acciones (split) de dos por una, con el fin de financiar adquisiciones y retener talento clave, manteniendo al mismo tiempo el control en manos de Zuckerberg.

Las previsiones de Meta, tal como se describen en el documento presentado, indicaban que la empresa necesitaría recaudar “cientos de miles de millones de dólares” a lo largo de varios años, a partir, posiblemente, del otoño de 2026, ya que prevé requerir capital para financiar su plan de crecimiento relacionado con la inteligencia artificial.

La empresa matriz de Facebook e Instagram señala que un comité especial de su consejo de administración concluyó que resulta “fundamental” que Zuckerberg permanezca en un puesto de liderazgo y siga dirigiendo la compañía desde su sede en California, especialmente durante lo que describió como un periodo de “desafíos y competencia sin precedentes en nuestro sector”, impulsados por la inteligencia artificial.

Meta también informó de un aumento del 26% en sus ingresos durante el último trimestre, hasta los 64.600 millones de dólares, cifra que superó las previsiones de 63.300 millones de dólares.

Sin embargo, los beneficios cayeron un 37%, hasta los 13.000 millones de dólares, lastrados por un cargo de 9.900 millones de dólares relacionado con una demanda contra Meta por deficiencias en la protección de menores y en la gestión de la adicción a las redes sociales.

En otro caso, un juez de Nuevo México ordenó el miércoles a Meta el pago de 25.000 millones de dólares, tras un juicio en el que se determinó que la empresa había engañado al público sobre la forma en que gestionaba los datos de los usuarios de Facebook.